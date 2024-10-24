美日聯合軍演 日本魚鷹機疑油壓系統故障迫降

日本陸上自衛隊一架魚鷹運輸機昨天在飛行途中，因發動機的油壓系統故障警示燈亮起，迫降在鹿兒島縣鹿屋市的自衛隊基地。自衛隊方面宣稱當時是「預防性降落」，無人受傷。

「南日本新聞社」報導，這架魚鷹運輸機（V-22Osprey）隸屬於千葉縣的陸上自衛隊木更津駐屯地，約在昨天上午11時20分緊急降落。

該駐屯地表示，這架魚鷹機昨天參與自衛隊和美軍共同實施的大規模演習「利劍」（Keen Sword），上午8時25分自熊本縣益城町的高遊原分屯地出發，在結束鹿兒島縣德之島的起降訓練，返回木更津駐屯地途中發生這起事件。

木更津駐屯地說明，當時機上載著2名駕駛員與4名技師，6人都平安無事也未受傷。

木更津駐屯地指出，目前仍不清楚故障的詳情，會在鹿屋市的海上自衛隊鹿屋航空基地檢查這架魚鷹機，若沒檢出異常將再度讓這架飛機升空，而這起事件「目前未影響」日方與美軍的演習。

鹿屋市政府指出，疑似在這起迫降事件發生不久後，就接獲鹿屋基地通知「有魚鷹機預防性降落」。而鹿兒島縣政府當天也向防衛省口頭要求調查事發原因，以及採取萬全措施以防止類似事件再度發生。

共同社中文網報導，木更津駐地司令將補（相當於陸軍少將）廣瀨敏彥就此表示：「非常抱歉引發當地民眾擔憂，我們會盡最大努力確保飛行安全。」

2023年11月美軍一架CV-22魚鷹機在日本鹿兒島縣屋久島外海墜毀，導致機上8人殉職。美軍在這起空難後，一度停飛部署在全球的魚鷹機隊，但今年3月考量已有飛安確保措施，便讓魚鷹機復飛。