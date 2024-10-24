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潭美肆虐 菲律賓至少7死逾200萬人受災

中央社／ 馬尼拉24日專電
潭美颱風今登陸菲律賓呂宋島，官方報告，已有7人死亡，逾200萬人受災。 美聯社
潭美颱風今登陸菲律賓呂宋島，官方報告，已有7人死亡，逾200萬人受災。 美聯社

熱帶風暴潭美今天登陸菲律賓呂宋島，官方報告顯示，已有7人死亡，逾200萬人受災；媒體報導稱，死亡人數已達20人。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今晨發布的災情報告，潭美（Trami）於午夜12時30分在呂宋島東部伊薩貝拉省（Isabela）狄維拉坎鎮（Divilacan）登陸，橫跨呂宋島。

目前呂宋島北部大片地區處於3號警報狀態，國家首都轄區大馬尼拉以及周邊台商較多的城鎮則是處於2號警報狀態。

菲律賓氣象局（PAGASA）的熱帶氣旋警報系統（TCWS）共分5級， 2號代表每小時風速介於62至88公里之間，3號代表每小時風速介於89至117公里之間。

災管會報告稱，潭美至少已奪走7人生命，多數死於土石流。此外，潭美還造成至少4人受傷、7人失蹤。

報告指出，有大片地區淹水、停電以及土石流，逾200萬人生活受到影響，其中16萬3184人被安置在臨時避難中心；計有256條道路和40座橋樑已無法通行，超過100棟房屋受損或坍塌。

菲律賓GMA電視台則引述畢科爾區（Bicol Region）警方的說法報導，光是在當地就已有20人因潭美來襲喪生，但警方也澄清數字尚待確認；畢科爾區位於呂宋島南部，距馬尼拉約400公里。

為免不肖商人藉機牟取暴利，菲律賓貿工部（DTI）已下令在災區凍結物價。

軍方以及海岸防衛隊在社群平台發布多段救災影片，可以看到一些災區水深及胸，救難人員乘橡皮艇在街道之間移動，把長者和婦孺運送到安全的地區。

菲律賓氣象局表示，潭美颱風眼位於呂宋島伊夫高省（Ifugao）一帶，中心附近最大風速每小時95公里，瞬間最大風速可達每小時160公里，以每小時20公里速度向西方行進。

潭美預料將於明天上午離開呂宋島陸地，下午5時進入南海，朝海南島方向繼續移動。

潭美 菲律賓 馬尼拉

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