加拿大十多年來首次限制移民 杜魯多將明年目標大砍21％

加拿大政府正準備減少新移民的人數，總理杜魯多為保住執政，終於開始翻轉十多年來擁抱外來人口的政策。

官員透露，加拿大預計會將明年接納永久居民的目標調降至大約39.5萬人，較去年所設的50萬目標大砍21%。

2025年和2027年的目標還會進一步分別縮減至38萬和36.5萬人。移民部長米勒（Marc Miller）預定於周四上午向國會提出最後數字。

開放永久居民是加拿大移民體制極重要的一環，重點在於引進年輕且受過高等教育的勞工，以補充迅速老化的勞動市場。新住民開放人數大幅減少至疫情前水準，表示加拿大政府歡迎新移民的政策出現變化。

加拿大2022年放寬旅行限制後，移民大舉湧入，導致人口出現史上最大成長，卻也因此加劇住宅短缺、房租上漲、公共服務吃緊，失業率也升高。

不過，永久居民並非近年來移民的主體，為就學和工作目的持有臨時簽證的所謂臨時居民，才是新移民主力。杜魯多和米勒周四也將宣布首度對臨時移民設限。

杜魯多政府已經設定了一個目標，計劃在未來三年內大幅縮減臨時居民人口，包括限制國際學生的錄取人數並限制引進外籍勞工。

We’re going to have fewer temporary foreign workers in Canada. We’re bringing in stricter rules for companies to prove why they can’t hire Canadian workers first.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 23, 2024

杜魯多也在X平台發文預告：「我們將祭出更嚴格的規定，要求企業證明為何無法優先僱用加拿大勞工。」