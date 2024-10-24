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北韓垃圾氣球墜南韓總統府 內裝傳單批尹錫悅和第一夫人

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓近期頻向南韓發放垃圾氣球。歐新社資料照
北韓近期頻向南韓發放垃圾氣球。歐新社資料照

北韓今天凌晨再度向南韓發放垃圾氣球，南韓總統府表示，北韓氣球攜帶的垃圾24日落在總統官邸，當中包括批評南韓總統尹錫悅及第一夫人金建希的傳單，目前尚未發現危險物質。

韓聯社報導，南韓軍方稍早發現，北韓24日凌晨再度向南韓發放多個垃圾氣球，警告可能會飄向首都圈和江原道地區。

南韓總統警護處（PSS）表示，其中一枚裝滿垃圾的氣球在空中爆炸，碎片散落在龍山總統府周圍，未發現危險物質，目前正與軍方協調監測局勢。

南韓總統府和國防部今年7月亦曾被北韓垃圾氣球波及，沒有人受傷，也未有發現危險物質。

北韓 南韓 總統府

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