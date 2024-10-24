土耳其國防公司爆炸 政府指庫德工人黨背後操作

土耳其首都安卡拉（Ankara）近郊的國營國防公司今天遭遇攻擊事件，造成5死22傷，土耳其政府表示，「很可能」是由庫德族好戰分子所發動。

法新社報導，土耳其內政部長耶里卡亞（AliYerlikaya）說：「發起這項行動的方式很可能與庫德工人黨（PKK）有關。」他所提的PKK，是數十年來製造動亂對抗土耳其政府的庫德族好戰團體。

耶里卡亞表示，正在調查這次攻擊事件的肇事者。

今天下午3時30分後，安卡拉以北約40公里的國營土耳其航太工業（Turkish Aerospace Industries）總部外發生大爆炸，濃煙沖天，現場槍聲大作。耶里卡亞隨即將這起事件稱為恐怖攻擊。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）正在訪問俄羅斯，並與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，他在社群媒體X稱此為針對土耳其國防工業「令人髮指」的攻擊，「是以我們國家的生存為目標」。

耶里卡亞稍早說，傷者中有3人傷勢嚴重，「1女、1男」2名攻擊者已死亡。

目前未立即有人出面聲稱犯案，但國防部長古萊爾（Yasar Guler）也直指是「庫德工人黨壞人」所為。

土耳其副總理尤瑪茲（Cevdet Yilmaz）表示，有4名死者是土耳其航太工業員工，第5人則是一名計程車司機。媒體稍早報導，攻擊者殺害這名司機後，駕駛他的計程車發動這次攻擊。

民間媒體NTV未經證實報導，「一群恐佈分子」闖進大樓，其中1人「引爆身上炸彈」；其他媒體則報導雙方交火超過1小時。

土耳其新聞電視台（Haberturk TV）報導，有「人質遭脅持情況」，另有媒體專家稱「部分人質」已獲救。

入夜之際，可見數十輛救護車在事發處附近等待，藍色訊號燈持續閃爍。

土耳其航太工業是土耳其主要國防公司之一，也是重要武器生產者，聘僱1萬5500人，龐大的工廠面積達500萬平方公尺。