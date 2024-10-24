土耳其航太公司遭恐攻釀5死22傷！疑庫德工人黨發動 1男1女槍手被擊斃

土耳其首都安卡拉郊區的國營土耳其航太工業公司總部，23日傳出爆炸與槍響，土耳其內政部初步認定是恐怖攻擊，事件已造成5人死亡、22人受傷。

事發在當地時間23日下午3時許，地點位於首都安卡拉市郊區的土耳其航空航天工業公廠房。當地電視台報導，在保安換班期間，手持突擊步槍的槍手搭乘計程車抵達大樓入口處，並引爆炸彈，製造混亂，然後趁機闖入大樓，與廠房保安駁火，現場傳出槍聲及爆炸聲。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，「令人遺憾的是，我們有5名烈士和22人在襲擊中受傷。其中3名傷者已經出院，其中19人正在接受治療。」他指出，1男1女參與攻擊的槍手也已被擊殺，目前正在釐清他們的身分，但未透露是否還有其他槍手在逃。

土耳其總統厄多安表示，譴責此一令人髮指的恐怖攻擊，並對犧牲的烈士表示憐憫。土耳其副總統伊爾瑪茲（Cevdet Yılmaz）則表示，5名死者中，4人為土耳其航太工業公司員工，還有1人是載槍手到現場的計程車司機。

目前尚無團體宣稱犯下這起恐攻犯罪，但土耳其國防部長古勒（Yasar Guler）將矛頭指向庫爾德工人黨，但未提供證據，稱他們多次受到應得懲罰後，仍未醒悟，軍方會繼續對付他們，直至消滅最後一個恐怖分子。