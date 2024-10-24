菲副總統薩拉：想砍馬可仕的頭

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂上周開記者會，表示想把總統馬可仕抓來「砍頭」，顯示杜特蒂家族與馬可仕家族的聯盟已告落幕。紐約時報引述學者分析，雙方決裂主因之一，是對親美還是親中路線看法不同。

薩拉近來在國會面臨貪腐指控，她認為這是馬可仕策畫的最新政治攻擊，她在上周五召開記者會，痛批馬可仕兩小時，表示「想把他的頭砍下來」。

砲火還波及馬可仕家族其他人，薩拉說，她曾警告馬可仕的妹妹、參議員艾米．馬可仕，「如果攻擊不停止，我真的會挖出你父親的屍體扔到西菲律賓海裡」。

紐約時報指出，馬可仕在父親老馬可仕當年在總統任內被趕下台後，曾有五年時光在夏威夷度過，後來又負笈美國名校賓州大學華頓商學院，讓馬可仕視美國為制衡北京的可靠盟友。相較之下，薩拉的父親、前總統杜特蒂卻認為美國是偽君子，並在任內轉向親近北京，對當前菲陸之間的矛盾也不願表態。

菲律賓大學政治學教授拉伊表示，「對於本地層級的動態和爭執，可以協商，但對於親中還是親美，雙方沒得妥協，成為聯盟的爆發點」。

然而，兩大政治家族鬧翻，恐讓杜特蒂因反毒戰爭而鋃鐺入獄的風險大增。馬可仕政府已允許國際刑事法院派員前往菲律賓調查，部分人因此相信馬可仕會允許法院逮捕杜特蒂。

另有看法認為，薩拉將於馬可仕二○二八年下台後角逐總統寶座，卻可能面臨彈劾難關。薩拉目前的支持率雖因與馬可仕的衝突而大幅下滑，但仍在下次選戰民調中領先。

兩人內訌讓政府難以解決菲國失業、貧窮等結構性問題，更讓菲國明年五月舉行的期中選舉淪為兩個家族之爭。