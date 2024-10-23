澳洲新南威爾斯州議會挺台 通過聯大2758號不涉台

澳洲國會8月通過聯大2758號決議不涉台之動議後，新南威爾斯州上議院今天在跨黨派激烈辯論下通過挺台動議，指出聯大2758號決議不涉及大陸對台主權。

大陸近年來透過法律戰，刻意將聯合國第2758號決議與「一個中國」原則掛鉤，試圖限縮台灣的國際空間。然而，今年8月澳洲聯邦參議院通過「聯大2758號決議不涉台」的動議，澳洲成為第一個採用對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年7月在台北通過決議之範本的國家。

對中政策跨國議會聯盟成員之一、新南威爾斯州（New South Wales）上議院議員、反對黨黨鞭拉斯（Chris Rath）今天也跟進提出動議，指出「聯大2758號決議未涉及大陸對台主權，也未決定台灣參與聯合國的未來地位，更未限制台灣參與聯合國機構或國際組織的權利」。

該動議並指出，「本院認識到，中華民國（台灣）113年國慶活動在10月3日舉辦（指駐雪梨辦事處所舉辦之國慶晚會）」，並列出所有當天參與的聯邦議員及新州州議員名單；接著指出，「這項活動反映了台灣對於民主價值及國際社會參與的貢獻，國際社會將因為台灣以及其2400萬人民更高度的參與而更好」。

這項動議引發不同黨派激烈辯論。在新州工黨上議員提案修正下，最終通過動議，加上了「澳洲長期、跨黨派地承認中華人民共和國為大陸唯一合法政府，且認知中共對台立場」、「澳洲維持與台灣的非官方關係，並促進經濟、貿易與文化的利益」等文字。

拉斯發言指出，台灣與澳洲共享與民主價值，更是澳洲重要的貿易夥伴，「我們必須和台灣站在一起，確保民主和自由的維繫，拒絕北京曲解2758號決議、拒絕中共的霸凌」。

拉斯的動議得到自由黨上議員麥克雷倫瓊斯（Natasha Maclaren-Jones）、自由黨上議員孟洛（Jacqui Munro）、自由黨上議員麥頓（RachelMerton）、自由黨新州影子財長圖德霍普（DamienTudehope）等人支持。

麥克雷倫瓊斯讚台灣是民主的典範，台灣在今年的選舉也充分展現民主價值。圖德霍普指出，台灣是與澳洲有深入的互動，支持民主的台灣並不是對於大陸的冒犯。

新州工黨上議員布塔朱吉（Mark Buttigieg）則持保留立場，並提議修正動議，必須提到澳洲「一中政策」相關主張，包含中華人民共和國為大陸唯一合法政府，且澳洲認知大陸關於「台灣為中國一部分」之立場等。

新州工黨上議員亞當（Anthony D’Adam）、工黨上議員勞倫斯（Stephen Lawrence）也指出，澳洲必須保持謹慎，不應在這個複雜的議題採取立場，亞當並認為，這可能牽涉大陸內政議題。

最後，上議院決議依照拉斯提案的動議原文字，加上布塔朱吉提出修正文字，予以通過。

此前，澳洲多次傳出當地政要因參與台灣相關活動，遭中方警告及恐嚇。今年5月，澳洲政要出席雪梨僑界舉辦的慶祝賴清德總統就職活動後，收到大陸駐雪梨總領事館的警告郵件，指責參與台灣活動違反一中原則，並稱聯大2758號決議已解決大陸在聯合國代表權的議題、台灣是中國的一部分。

大陸動作引發澳洲政要反彈，今年6月，新州上議院議員雷珊（Mark Latham）提出動議，譴責中共官員試圖對澳洲民選議員政治干預及恐嚇，該動議獲得跨黨派洲議員的支持及通過。