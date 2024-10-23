日眾院大選27日投開票 傳自民黨補助非提名候選人挨批騙選民

第50屆日本眾議院大選27日投開票，針對10名涉政治獻金回扣「小金庫事件」的前議員，執政黨自民黨不予以提名，這些人以無黨籍身分參選。但現在傳出，自民黨花錢補助這些候選人，在野黨痛批是欺騙選民。

日本放送協會（NHK）報導，本屆眾議院大選因未在政治資金收支報告記載收入（小金庫事件）的10名自民黨前議員未獲政黨提名，以無黨籍身分參選。今天傳出自民黨本部在大選公告後，對未提名候選人擔任代表的自民黨分部，給予2000萬日圓（約新台幣428萬元）補助金。

此事被日本共產黨機關報「新聞赤旗」爆料後，成為話題。

對此，自民黨幹事長（黨秘書長）森山裕今天發聲明表示：「對於政黨分部，因這些黨分部做為黨的組織在活動，補助金是給黨的分部做為擴大黨勢的活動費，並非給候選人。」

日本立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥今天在福岡市助選時對媒體說：「（自民黨）說是選舉期間為了擴大黨勢的活動費，很明顯地就是用於選戰的費用，事實上等於給候選人提名費，根本是在欺騙選民，做了最不該做的事。」

這次日本眾議院大選，未獲政黨或政治團體提名參選的最大不利點就是候選人只能在小選區候選，無法在比例代表選區重複候選，等於如果在小選區敗選，無法在比例代表選區復活。

未獲政黨或政治團體組織提名的候選人無法獲得的支援包括來自黨部或政治團體的提名費。例如，自民黨在小選區提名的候選人會給予提名費約500萬日圓，參選所需的300萬日圓也由政黨支付。未獲黨提名者無法獲得這些支援。

未獲政黨提名的候選人無法獲得來自黨籍地方議員所提供的支持者（選民）名簿，也無法獲選舉張貼海報的幫手等。

未獲黨提名的候選人發放宣傳單最多7萬張；獲黨提名的候選人可追加到最多發放共11萬張。

另外，未獲政黨提名候選人只能有一輛宣傳車；獲黨提名的候選人還可利用另一輛政黨的宣傳車。未獲黨提名的候選人不能獲得在媒體露出的政見放送（播放）；獲黨提名的候選人可在媒體播放政黨製作的影像。