泰國達拜慘案85死追訴期將屆引關注 警方全力追捕14名被告

20年前泰國南部發生造成85人死亡的達拜事件，受害者家屬提起訴訟引起高度關注。案件追訴期再2天就要到期，家屬擔憂將無人為此事件負起責任，泰國警方正在全力追捕14名被告。

2004年10月25日，大約有1500名泰國穆斯林聚集在陶公府（Narathiwat）達拜區（Tak Bai）警察局前，抗議警方拘捕了6個人，當抗議民眾想要越過警方封鎖線進到警局時，安全人員發射催淚瓦斯和出動水砲車，甚至動用武力造成7人當場死亡。

後來還有78人在被軍方強行用軍車載運到北大年府（Pattani）途中，因為遭到過度綑綁及軍車過於擁擠而窒息身亡。

這起事件被稱為達拜意外（Tak Bai Incident），發生在前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）執政時期，這起意外被認為是泰國南部穆斯林三府陶公府、北大年府和也拉府（Yala）後來動亂升級的主要原因之一。

這起案子的追訴期將在今年10月25日到期，受害者家屬在今年4月向陶公府法院提起訴訟，引起高度關注。陶公府法院8月受理此案，9月泰國檢方也介入此事，起訴達拜事件起訴當年相關人物，2案加起來共有14個前軍方、警方和政府官員成為被告。

14人當中包括當年擔任陸軍第四軍團指揮官的為泰黨（Pheu Thai）國會眾議員皮山（PisalWattanawongkiri），皮山在日前辭去議員一職，泰媒報導他可能早已離開泰國。

法院已對這14人發出逮捕令，但到目前為止這14人無人遭到逮捕，眼看追訴期再2天就要到期，家屬擔憂將無人為此事負起責任。

泰國公視（Thai PBS）報導，司法部長塔威（TaweeSodsong）昨天表示，他們正在盡全力讓被告歸案，但是被告們多認為只要撐過追訴期就會沒事，司法部本身沒有逮捕被告的權力，但司法部下轄的特殊調查署正在協助警方找到這些人，他希望在25日前會有奇蹟發生，至少可以逮捕一部份人。

泰國皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）表示，法院已對被告發出通緝令，警方正在盡全力逮捕這些人歸案，泰國警方在國際刑警組織的辦公室也正在尋求對逃出泰國的被告發出紅色通緝。