快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

川普諷聯準會主席「爽缺」 歐洲央行總裁邀訪：Fed為美元而戰

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德。 路透社
歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德。 路透社

美國共和黨總統候選人川普日前諷刺美國央行聯準會主席是「爽缺」，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，川普應到德國法蘭克福（Frankfurt）訪問ECB總部。

法新社報導，金融界領袖齊聚華府，參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）主辦的年度會議。拉加德（Christine Lagarde）在彭博（Bloomberg）華府辦公室舉行的活動中說：「他（川普）應該來拜訪我們。」

她說：「這裡有成千上萬努力工作的人，包括經濟學家、法學家、電腦科學家，我可以保證，他們每天都非常努力工作，不只是一個月一次。」

拉加德是在回應川普本月稍早的評論，當時川普諷刺地表示，擔任美國央行聯邦準備理事會（Fed）主席是「政府中最好的差事」，「每個月到辦公室一次…拋個硬幣，每個人談到你都把你當成神一樣」。

川普多次批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的貨幣政策選擇。鮑爾是川普昔日擔任總統時提名任命。

拉加德今天表示，歐洲央行致力維護歐元穩定。

她說：「我們保護歐元，為歐元而戰，就像聯準會保護美元，為美元而戰。我不想為鮑爾說話，但我相信他就是這樣看待自身的工作。」

ECB Fed 川普 美元 美國 聯準會 貨幣 鮑爾

延伸閱讀

川普當選「通膨恐再起」債券將迎大利空？ 辣媽：似乎還未完全反映建議分批進場

歐巴馬赴威州為賀錦麗拉票：美承擔不起「瘋癲川普」

當選機率破5成 經濟學人預測川普勝選

新聞評論／選情緊繃 可能重演4年前冗長開票

相關新聞

美國潮牌背後的性剝削帝國：A&F前執行長被控強迫跨國賣淫

美國知名服飾品牌 Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑弗瑞10月22日遭檢方起訴，他與他的英國籍同性伴侶史密斯、還有下屬傑考森三人，涉嫌犯下跨國色情人口販運與跨國性交易，他們被控以「提供模特兒工作」為誘餌，哄騙或威脅求職的男性成為性犯罪的祭品，並藉此營利成為億萬富翁，目前匿名出面指控的受害者多達15人，傑弗瑞則是以1,000萬美元交保候傳，若罪名成立，可能遭判處15年以上徒刑至終生監禁。

泰國達拜慘案85死追訴期將屆引關注 警方全力追捕14名被告

20年前泰國南部發生造成85人死亡的達拜事件，受害者家屬提起訴訟引起高度關注。案件追訴期再2天就要到期，家屬擔憂將無人為...

歐洲議會辯論最新挺台決議 批大陸威脅全球安全

歐洲議會大會今天晚間針對將在24日投票的最新挺台決議進行辯論，絕大多數議員壓倒性地批評大陸威脅印太區域安全、打壓台灣國際...

川普諷聯準會主席「爽缺」 歐洲央行總裁邀訪：Fed為美元而戰

美國共和黨總統候選人川普日前諷刺美國央行聯準會主席是「爽缺」，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，川普應到德國法蘭...

繼北海道後…日本爆本季第2例禽流感 千葉縣將撲殺3.7萬隻雞

日本千葉縣一處養雞場爆發禽流感疫情，是繼北海道後本季第2例。千葉縣政府已採取相應限制措施，預計花數天時間全數撲殺該養雞場...

中俄鐵桿情深？普亭這個動作洩漏與習近平關係「沒那麼密切」

金磚國家領導人第16次會晤22日起一連3日於俄羅斯喀山舉行。在中印關係緊張之下，印度總理莫迪獲俄羅斯總統普亭熱情擁抱，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。