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繼北海道後…日本爆本季第2例禽流感 千葉縣將撲殺3.7萬隻雞

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本千葉縣一處養雞場爆發禽流感疫情，是繼北海道後本季第2例。 示意圖／新華社資料照
日本千葉縣一處養雞場爆發禽流感疫情，是繼北海道後本季第2例。 示意圖／新華社資料照

日本千葉縣一處養雞場爆發禽流感疫情，是繼北海道後本季第2例。千葉縣政府已採取相應限制措施，預計花數天時間全數撲殺該養雞場內飼養的約3萬7000隻雞。

日本放送協會（NHK）報導，千葉縣香取市一處養雞場因為雞隻死亡數量增加，經過基因檢查驗出高病原性禽流感病毒，成為本季繼北海道後日本第2例禽流感疫情。

千葉縣政府表示，這處養雞場10月22日通報縣府家畜保健衛生所，表示場內雞隻死亡數量增加。縣府派員進行基因檢查後，今天驗出高病原性的H5型禽流感病毒。

因此，千葉縣政府將從今天起花費數天時間，全數撲殺這處養雞場內飼養的約3萬7000隻雞。

縣府也將事發養雞場方圓3公里場域劃設為禁止運送雞隻及雞蛋的「移動限制區域」，並將方圓10公里內劃設為禁止出貨的「出貨限制區域」，還在周邊地區設置消毒場所對畜產相關車輛進行消毒。

千葉縣政府呼籲其他雞農，徹底做好禽流感防疫對策。

北海道 日本 流感病毒 疫情 禽流感 雞蛋

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