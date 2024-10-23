金正恩視察飛彈基地與彈道飛彈 強化戰爭嚇阻力

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察一處戰略飛彈基地，並發布他視察北韓最大、威力最強洲際彈道飛彈的運輸與發射車輛的畫面。

法新社報導，金正恩此次視察前幾天，南韓情報機構稱平壤當局已派「大規模」部隊赴俄羅斯部署，協助俄軍對抗烏克蘭，藉此鞏固北韓與俄國之間爭議性的軍事聯盟。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩「檢查了戰略嚇阻力量的戰備情形，這與國家安全有直接關連」。

中央通信社公布的畫面顯示，金正恩一如往常穿著黑色皮外套，站在巨大的「火星-18」（Hwasong-18）固體燃料洲際彈道飛彈前。

他還與中長程極音速飛彈一同出現在畫面中，這些飛彈因其不規則的飛行路徑而難以攔截。

中央通信社報導，金正恩視察「飛彈基地與發射相關設施的重要功能與力量」，大讚北韓飛彈部隊在戰爭威嚇中扮演的「關鍵角色」，並稱其為最高優先事項。

中央通信社報導，金正恩在妹妹金與正及其他軍官陪同下進行視察。

中央通信社引述金正恩的話說：「美國的戰略核手段對 『朝鮮民主主義人民共和國』（Democratic People's Republic of Korea，北韓正式國名）的安全環境構成越來越大的威脅。」

因此，「北韓必須更加明確地強化戰爭嚇阻力，並採取全面且嚴格的核力量反制姿態」。

中央通信社還說，金正恩「強調需進一步現代化並加強戰略飛彈基地」。