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日本宮崎大雨釀土石流及車輛遭沖走 2人失聯

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本宮崎縣部分地區昨天降下破紀錄大雨，僅約一天的累積雨量已接近往年10月一整個月的兩倍之多，造成土石流沖毀民宅及車輛遭大水沖走等災情，目前已知兩名男女下落不明。

日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，日本宮崎縣昨天下午出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），造成日南市附近甚至降下時雨量約120毫米的猛烈雨勢，氣象廳也對該地區發布「破紀錄短時間大雨情報」。

從10月21日開始下雨後一直到22日下午5時止的累積雨量，日南市深瀨地區高達411毫米，是往年10月一整個月的近兩倍之多。

宮崎縣受到大雨侵襲，截至目前為止已有兩人下落不明。其中一人疑似家中遭土石流侵襲失聯。警方表示，今天凌晨0時30分左右，位於宮崎縣延岡市浦城町的居民三輪保幸，自行通報消防單位說自家遭土石流摧毀。

三輪保幸事發前因外出察看雨勢狀況不在家中，而留在家裡的妻子目前下落不明。警消人員今天上午起使用重型機具在現場進行搜救。

延岡市截至昨天晚間10時30分止的時雨量逾120毫米，被發布「破紀錄短時間大雨情報」。

另外，日南市昨天有民眾通報因為道路淹水，有自小客車遭水沖走。警消人員雖然在事後尋獲這輛車，但沒在車內看到男性駕駛人，目前持續進行搜救。

土石流 日本 雨量

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