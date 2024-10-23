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大馬擬制定居家服刑新法 遭非議為前首相納吉鋪路

中央社／ 吉隆坡23日專電
馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）。美聯社
馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）。美聯社

馬來西亞研擬制定居家服刑法案，讓涉犯輕罪受刑人適用新法規範，以解決監獄人滿為患現況，但這項立法招致外界非議，並揣測是否為因案入獄的前首相納吉獲居家服刑鋪路。

新海峽時報（New Straits Times）、透視大馬（TheMalaysian Insight）等媒體報導，馬來西亞全國43所監獄約能容納7萬4000名受刑人，如今關押在監受刑人高達8萬2000人，超出原容納量11%。

現任首相安華（Anwar Ibrahim）18日提出2025年財政預算案，內容包括有意制定居家服刑新法，一方面協助受刑人重返社會，另一方面也解決監所關押受刑人爆滿問題。

內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）表示，總檢察署正積極研擬居家服刑新法的相關法條規範，做為某些罪行的替代懲罰。如研擬完成將提交內閣討論，預計明年交付國會審議。

他指出，大馬制定居家服刑新法主要目的是減緩全國各監所人滿為患問題，歡迎外界提供意見討論，讓這個法案在立法過程更加完善。

賽夫丁說，適用居家服刑新法對象擬為不涉重罪或死亡案件受刑人，這類人數約有兩萬人。

他舉例說，單親媽媽如因生活所困，偷竊奶粉以餵養孩子，結果因無力繳納罰款判刑入獄，但單親媽媽僅因家庭貧困犯罪，未涉及持械傷人等重罪，法院如因其情可憫輕判，就可以透過居家服刑方式取代入獄服刑。

賽夫丁表示，政府也會考量諸如病患、弱勢族群、行動不便或銀髮族等情況，納入新法規範條文。

他說，英國、美國、德國與澳洲等已開發國家及全球數十個國家，都已施行居家服刑法案。

不過，大馬制定居家服刑新法立意雖佳，解決監所關押受刑人爆滿困境，但由於納吉（Najib Razak）也正請求將剩餘刑期改為居家服刑，讓這項法案立法引發關注。賽夫丁澄清說，這項法案非為特定人士量身訂做。

馬來西亞目前沒有任何法律條文同意讓受刑人居家服刑，僅有1995年的監獄法令授權政府將任何場所指定為「監獄」，另也擁有取消指定某個場所為「監獄」的權力。

納吉因自主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出馬幣4200萬令吉（約新台幣3億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。

馬來西亞特赦局今年2月2日宣布納吉獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減為6年，可望在2028年8月23日出獄；特赦局也調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減為5000萬令吉。

納吉4月向高等法院遞狀，認為當時的國家元首簽署特赦令時，有簽署讓他能居家服刑的附加諭令，但這項聲請7月遭法院裁定駁回。

受刑人 監獄 馬來西亞

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