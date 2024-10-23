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普丁盼打破西方孤立 金磚峰會提支付系統？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
金磚國家將於22至24日舉行峰會，峰會打算設立新支付系統，避開西方制裁。圖為印度總理莫迪與普丁（Wikimedia Commons）
金磚國家將於22至24日舉行峰會，峰會打算設立新支付系統，避開西方制裁。圖為印度總理莫迪與普丁（Wikimedia Commons）

俄羅斯希望設立新的支付系統，繞過西方制裁？金磚峰會22至24日登場，外界認為這是普丁希望營造西方封鎖失敗的重要場合，他也將與金磚國家重要領袖與其他與會國會面。據傳，峰會將提案設立新的支付系統，讓俄羅斯可避開西方封鎖SWIFT的制裁，另外也關注此次峰會是否會有新會員國加入。

36國參加峰會

根據《半島電視台》報導，金磚國家峰會22日至24日在俄羅斯喀山舉行，普丁希望透過3天的峰會，作為以美國為首的西方國家無論如何抵制俄羅斯都失敗的證明。俄羅斯外交顧問烏沙科夫強調，這是俄羅斯最大的外交盛事，共有36國參加。

金磚國家原本由巴西、俄羅斯、印度、中國與南非組成，但後來加入了伊朗、埃及、衣索比亞、阿聯、沙烏地阿拉伯，土耳其（同時也是北約會員國）、亞塞拜然與馬來西亞則正式申請加入，外界分析，俄羅斯也希望透過金磚峰會加強與中立或非西方國家的經濟與財政連結。

印度互動各界關注

據傳，非西方國家可能會提出設立新的支付系統，讓俄羅斯可以避免西方在全球SWIFT系統的制裁，不過全球支付系統的設立並不容易。

普丁也將會在峰會中與20國領袖進行雙邊峰會，金磚創始國的中國國家主席習近平、印度總理莫迪、南非總統拉瑪佛沙都會出席，《衛報》提到，巴西總統魯拉則因跌倒導致腦出血才取消出席。

其中金磚國家與印度的關係也受到外界關注，西方國家希望印度可以扮演終結俄烏戰爭更積極的角色，但莫迪持續避免譴責俄羅斯，7月還曾訪問過。另外，印度與中國的邊境問題長年困擾，雖然在此次峰會前雙方和解，但未來印中關係發展為何還有待觀察，雙方邊境問題未解，且印度仍禁止中國抖音。

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俄羅斯 印度 馬來西亞

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