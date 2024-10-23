快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

無人願與極右組閣 奧地利將組中左聯盟

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
奧地利最大極右派政黨被主流政黨孤立，因此有望由第2與第3大黨組成聯合內閣。圖右為現任總理內哈默。（@karlnehammer via X）
奧地利最大極右派政黨被主流政黨孤立，因此有望由第2與第3大黨組成聯合內閣。圖右為現任總理內哈默。（@karlnehammer via X）

奧地利極右派自由黨選舉最近贏得最多席次，卻無法組閣。由於沒有其他政黨想與自由黨合作，因此奧地利總統范德貝倫將聯合第二大的人民黨與社民黨組閣，但兩黨僅勉強過半，仍有許多不確定因素。歐洲近年來極右派崛起，奧地利也不例外，此次極右派成為最大黨是歷史首次，各界都很關注。

最大黨不組閣反民意？

根據《英國廣播公司》報導，反移民、親俄羅斯的自由黨雖在9月底的選舉以29%得票率、57席一舉成為最大黨，但作為組閣第一順位政黨，國會沒有其他政黨願意與其合作下，總統范德貝倫宣布將由51席的中右派人民黨、還有41席的社會民主黨組閣，代表現任奧地利總理內哈默有望連任。

但雙方加起來92席，在奧地利國會183席僅剛好過半，因此有可能在尋找綠黨或自由派的新奧地利自由論壇黨一起合作組聯合內閣。即使自由黨黨魁奇克爾仍宣稱應該由他組閣，並批評總統未盡力替最大黨組閣，是對投給自由黨的選民打臉。

極右派反移民親俄

衛報》提到，內哈默2021年與綠黨組閣執政至今，但支持歐盟的態度讓他在今年選舉變成第二大黨，選民對於移民與通膨的不滿讓極右派的自由黨得以崛起，但主流政黨不願與自由黨合作，也凸顯歐盟在奧地利有足夠影響力。

奇克爾雖然讓自由黨成為最大黨，但他宣稱要成為「人民總理」的說法與德國前納粹獨裁者希特勒的措辭相同，且他也呼籲不要支持烏克蘭戰爭，也不要歐盟對俄羅斯進行經濟制裁。

《衛報》提到，奧地利與德國類似，都可能組三黨聯合內閣，但德國目前內閣內部摩擦仍多、且支持率低落，奧地利也要特別小心。

【更多精采內容，詳見

內閣 奧地利 移民

延伸閱讀

小草成立協會掛中市府指導 議員批市府資源被政黨私用

台灣旅德指揮家林勤超 任奧地利克拉根福劇院音樂總監

嗑迷幻蘑菇出現幻覺 奧地利男拿斧頭「自宮」超後悔

奧地利大選 極右翼政黨獲得約29%的選票、成為最大政黨

相關新聞

美國潮牌背後的性剝削帝國：A&F前執行長被控強迫跨國賣淫

美國知名服飾品牌 Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑弗瑞10月22日遭檢方起訴，他與他的英國籍同性伴侶史密斯、還有下屬傑考森三人，涉嫌犯下跨國色情人口販運與跨國性交易，他們被控以「提供模特兒工作」為誘餌，哄騙或威脅求職的男性成為性犯罪的祭品，並藉此營利成為億萬富翁，目前匿名出面指控的受害者多達15人，傑弗瑞則是以1,000萬美元交保候傳，若罪名成立，可能遭判處15年以上徒刑至終生監禁。

泰國達拜慘案85死追訴期將屆引關注 警方全力追捕14名被告

20年前泰國南部發生造成85人死亡的達拜事件，受害者家屬提起訴訟引起高度關注。案件追訴期再2天就要到期，家屬擔憂將無人為...

歐洲議會辯論最新挺台決議 批大陸威脅全球安全

歐洲議會大會今天晚間針對將在24日投票的最新挺台決議進行辯論，絕大多數議員壓倒性地批評大陸威脅印太區域安全、打壓台灣國際...

川普諷聯準會主席「爽缺」 歐洲央行總裁邀訪：Fed為美元而戰

美國共和黨總統候選人川普日前諷刺美國央行聯準會主席是「爽缺」，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，川普應到德國法蘭...

繼北海道後…日本爆本季第2例禽流感 千葉縣將撲殺3.7萬隻雞

日本千葉縣一處養雞場爆發禽流感疫情，是繼北海道後本季第2例。千葉縣政府已採取相應限制措施，預計花數天時間全數撲殺該養雞場...

中俄鐵桿情深？普亭這個動作洩漏與習近平關係「沒那麼密切」

金磚國家領導人第16次會晤22日起一連3日於俄羅斯喀山舉行。在中印關係緊張之下，印度總理莫迪獲俄羅斯總統普亭熱情擁抱，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。