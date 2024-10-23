無人願與極右組閣 奧地利將組中左聯盟

奧地利極右派自由黨選舉最近贏得最多席次，卻無法組閣。由於沒有其他政黨想與自由黨合作，因此奧地利總統范德貝倫將聯合第二大的人民黨與社民黨組閣，但兩黨僅勉強過半，仍有許多不確定因素。歐洲近年來極右派崛起，奧地利也不例外，此次極右派成為最大黨是歷史首次，各界都很關注。

最大黨不組閣反民意？

根據《英國廣播公司》報導，反移民、親俄羅斯的自由黨雖在9月底的選舉以29%得票率、57席一舉成為最大黨，但作為組閣第一順位政黨，國會沒有其他政黨願意與其合作下，總統范德貝倫宣布將由51席的中右派人民黨、還有41席的社會民主黨組閣，代表現任奧地利總理內哈默有望連任。

但雙方加起來92席，在奧地利國會183席僅剛好過半，因此有可能在尋找綠黨或自由派的新奧地利自由論壇黨一起合作組聯合內閣。即使自由黨黨魁奇克爾仍宣稱應該由他組閣，並批評總統未盡力替最大黨組閣，是對投給自由黨的選民打臉。

極右派反移民親俄

《衛報》提到，內哈默2021年與綠黨組閣執政至今，但支持歐盟的態度讓他在今年選舉變成第二大黨，選民對於移民與通膨的不滿讓極右派的自由黨得以崛起，但主流政黨不願與自由黨合作，也凸顯歐盟在奧地利有足夠影響力。

奇克爾雖然讓自由黨成為最大黨，但他宣稱要成為「人民總理」的說法與德國前納粹獨裁者希特勒的措辭相同，且他也呼籲不要支持烏克蘭戰爭，也不要歐盟對俄羅斯進行經濟制裁。

《衛報》提到，奧地利與德國類似，都可能組三黨聯合內閣，但德國目前內閣內部摩擦仍多、且支持率低落，奧地利也要特別小心。

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