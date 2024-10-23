IAEA攜中韓等專家赴福島 展開取樣檢測核處理水

日中兩國9月達成共識，中方將參加國際原子能總署（IAEA）框架下的取樣分析。IAEA組織來自中國、韓國和瑞士的國際專家，15日前往福島第一核電站附近海域，獨立展開海水採樣活動。

綜合澎湃新聞、觀察者網等陸媒報導，據國際原子能總署（IAEA）官網公布的消息，國際原子能總署15日在福島第一核電站附近海域展開海洋採樣活動，現場有來自中國第三海洋研究所、韓國核能安全研究所和瑞士施皮茨（Spiez）實驗室的專家協助採集樣本。

在中國國家原子能機構統籌下，中國多家專業研究機構加入了國際原子能總署「環境放射性測量分析實驗室網絡」（ALMERA），將持續參與IAEA框架下對福島核處理水的監測工作，採集並分析相關樣本。

日中9月針對福島第一核電廠核處理水排海問題達成4點共識，包括中方將在IAEA框架下參與長期國際監測和獨立取樣等監測活動，並基於科學證據逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

據IAEA的新聞稿指出，此次是該共識達成後，IAEA在福島第一核電站附近海域採取追加措施的第一個實際步驟。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael MarianoGrossi）表示，該機構將繼續與日本和包括中國在內的其他利益攸關方協調，確保在IAEA框架下適當實施額外措施，保持過程的完整性和完全透明度，確保排放水準現在和將來都嚴格符合國際安全標準。

IAEA方面稱，其將在核處理水排海階段繼續進行公正、獨立和客觀的安全審查，持續駐場，並透過實驗室間比對確認監測數據，提供實時在線監測。IAEA將繼續在技術層面聯絡，以確保追加措施順利實施。

日本政府去年8月24日啟動福島第一核電站核處理水排海，中國政府持續表達強烈質疑和反對立場，並因此全面暫停日本水產品的進口。