快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

中國船艦頻出沒南海 大馬議員批政府淡化威脅

中央社／ 吉隆坡23日專電

中國船艦頻出沒大馬海域，大馬國防部聲稱並未採取任何侵略性行動，在野黨國會議員袁懷紹昨天批評強調，不應把中國在南海的行動視為小事，並試圖淡化對大馬海域的嚴重威脅。

「當今大馬」（Malaysiakini）等媒體報導，國防部副部長阿德里（Adly Zahari）在國會答詢稱，中國船艦雖出沒大馬海域引發爭議，但迄今沒有像對其它國家一樣採取任何侵略行動。目前出沒大馬海域邊界船隻多數是中國海警船，並非軍艦。

身兼「國民聯盟」（Perikatan Nasional）外交事務委員會主席的在野黨「土著團結黨」（PPBM）青年團團長袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal），昨天透過社群媒體平台臉書（Facebook）表達不滿。

他表示，這種發言間接淡化了中國對大馬海域嚴重威脅，尤其是在南康暗沙（South Luconia Shoals）等一帶海域的安全威脅。阿德里已擔任國防部副部長2年，應了解中國從2009年以來在大馬海域部署船艦是為主張主權，執行所謂的長期的灰色地帶戰略。

袁懷紹指出，中國在大馬海域的船隻並不僅限於海警船，也包括海軍艦艇，甚或有非法捕魚漁民組成的準軍事人員，這些中國船隻都具有侵略性，馬來西亞國家石油公司（Petronas）在大馬海域的探勘作業，迭遭中國海警艦艇持續騷擾。

他批評中國海警船的存在並不具威脅性論調，中國將其力量部署到距離砂拉越（Sarawak）海岸84浬的南康暗沙等海域，藉以強化中國的九段線主權聲索。

袁懷紹認為，中國一直關注大馬官員對南海議題的發言，以便遂行在南海的策略，中國海警船在大馬海域已違反1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）規定，挑戰了大馬的主權和權利。中國海警船的出現讓大馬海域並不安全。

中國逐年擴大對馬來西亞影響力，中國外交部今年2月對馬來西亞駐北京大使館發出外交照會，嚴正關切大馬持續在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發，稱侵犯中國主權、主權權利與管轄權，東馬砂拉越外海鑽油作業平台目視即能看到中國海警船巡邏，讓油氣田開採承受莫大壓力。

不過，馬來西亞外交部強調，將利用既有平台與外交管道進行協商對話，以和平方式解決南海議題，避免訴諸暴力或爭端。大馬對南海立場沒有改變，仍會捍衛海域主權、利益與權益。

南海 國防部 馬來西亞

延伸閱讀

台人赴大馬表演遭逮報平安 家屬：義演還願未獲酬

99歲大馬前首相馬哈地再入院治療 訴訟庭期延後至29日開庭

大馬99歲前首相馬哈地呼吸道感染住院 缺席誹謗官司法院聽審

中視主播蔡婷育專訪大馬副首相 全程英文流利對談

相關新聞

美國潮牌背後的性剝削帝國：A&F前執行長被控強迫跨國賣淫

美國知名服飾品牌 Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑弗瑞10月22日遭檢方起訴，他與他的英國籍同性伴侶史密斯、還有下屬傑考森三人，涉嫌犯下跨國色情人口販運與跨國性交易，他們被控以「提供模特兒工作」為誘餌，哄騙或威脅求職的男性成為性犯罪的祭品，並藉此營利成為億萬富翁，目前匿名出面指控的受害者多達15人，傑弗瑞則是以1,000萬美元交保候傳，若罪名成立，可能遭判處15年以上徒刑至終生監禁。

泰國達拜慘案85死追訴期將屆引關注 警方全力追捕14名被告

20年前泰國南部發生造成85人死亡的達拜事件，受害者家屬提起訴訟引起高度關注。案件追訴期再2天就要到期，家屬擔憂將無人為...

歐洲議會辯論最新挺台決議 批大陸威脅全球安全

歐洲議會大會今天晚間針對將在24日投票的最新挺台決議進行辯論，絕大多數議員壓倒性地批評大陸威脅印太區域安全、打壓台灣國際...

川普諷聯準會主席「爽缺」 歐洲央行總裁邀訪：Fed為美元而戰

美國共和黨總統候選人川普日前諷刺美國央行聯準會主席是「爽缺」，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，川普應到德國法蘭...

繼北海道後…日本爆本季第2例禽流感 千葉縣將撲殺3.7萬隻雞

日本千葉縣一處養雞場爆發禽流感疫情，是繼北海道後本季第2例。千葉縣政府已採取相應限制措施，預計花數天時間全數撲殺該養雞場...

中俄鐵桿情深？普亭這個動作洩漏與習近平關係「沒那麼密切」

金磚國家領導人第16次會晤22日起一連3日於俄羅斯喀山舉行。在中印關係緊張之下，印度總理莫迪獲俄羅斯總統普亭熱情擁抱，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。