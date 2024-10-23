中國船艦頻出沒南海 大馬議員批政府淡化威脅

中國船艦頻出沒大馬海域，大馬國防部聲稱並未採取任何侵略性行動，在野黨國會議員袁懷紹昨天批評強調，不應把中國在南海的行動視為小事，並試圖淡化對大馬海域的嚴重威脅。

「當今大馬」（Malaysiakini）等媒體報導，國防部副部長阿德里（Adly Zahari）在國會答詢稱，中國船艦雖出沒大馬海域引發爭議，但迄今沒有像對其它國家一樣採取任何侵略行動。目前出沒大馬海域邊界船隻多數是中國海警船，並非軍艦。

身兼「國民聯盟」（Perikatan Nasional）外交事務委員會主席的在野黨「土著團結黨」（PPBM）青年團團長袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal），昨天透過社群媒體平台臉書（Facebook）表達不滿。

他表示，這種發言間接淡化了中國對大馬海域嚴重威脅，尤其是在南康暗沙（South Luconia Shoals）等一帶海域的安全威脅。阿德里已擔任國防部副部長2年，應了解中國從2009年以來在大馬海域部署船艦是為主張主權，執行所謂的長期的灰色地帶戰略。

袁懷紹指出，中國在大馬海域的船隻並不僅限於海警船，也包括海軍艦艇，甚或有非法捕魚漁民組成的準軍事人員，這些中國船隻都具有侵略性，馬來西亞國家石油公司（Petronas）在大馬海域的探勘作業，迭遭中國海警艦艇持續騷擾。

他批評中國海警船的存在並不具威脅性論調，中國將其力量部署到距離砂拉越（Sarawak）海岸84浬的南康暗沙等海域，藉以強化中國的九段線主權聲索。

袁懷紹認為，中國一直關注大馬官員對南海議題的發言，以便遂行在南海的策略，中國海警船在大馬海域已違反1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）規定，挑戰了大馬的主權和權利。中國海警船的出現讓大馬海域並不安全。

中國逐年擴大對馬來西亞影響力，中國外交部今年2月對馬來西亞駐北京大使館發出外交照會，嚴正關切大馬持續在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發，稱侵犯中國主權、主權權利與管轄權，東馬砂拉越外海鑽油作業平台目視即能看到中國海警船巡邏，讓油氣田開採承受莫大壓力。

不過，馬來西亞外交部強調，將利用既有平台與外交管道進行協商對話，以和平方式解決南海議題，避免訴諸暴力或爭端。大馬對南海立場沒有改變，仍會捍衛海域主權、利益與權益。