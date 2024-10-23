李光耀幼子自稱政治難民 控星國政府有陰暗面打壓他

新加坡建國總理李光耀幼子、前總理李顯龍胞弟李顯揚自稱政治難民，在接受外媒訪問時批評星國政府迫害他和家人，用毫無根據的指控針對他，並批評新加坡「有個陰暗面，那就是政府是打壓（異議）的」。

新加坡建國總理李光耀幼子、前總理李顯龍胞弟李顯揚在臉書（Facebook）發文表示，根據聯合國難民公約（U.N. Refugee Convention），他現在是星國政治難民。

李顯揚在貼文中表示，英國當局已判定他面臨「有充分根據、可能遭迫害的風險，無法安全返回新加坡」，並表示曾在2022年提出庇護申請，星國政府迫害他和他的家人，他因此無法返星參加胞姊的葬禮。

英國「衛報」（Guardian）報導，李顯揚受訪時表示，在他與家族關係疏遠、支持反對黨後，他父親李光耀建立的專制政權開始針對他。他的兄長李顯龍曾擔任總理掌權近20年，並在今年5月卸任。

李顯揚說：「儘管新加坡經濟非常繁榮，但也有個陰暗面，那就是政府是打壓（異議）的」，也說「人們認為這是某種天堂，但並非如此」。

李顯揚稱，新加坡當局用毫無根據的指控針對他，對他與妻兒提起一系列法律訴訟，「已經嚴重到我為了自己的人身安全，不應該在新加坡生活的地步」。

李光耀2015年辭世後，李顯揚與10月9日過世的胞姊李瑋玲一直就如何處理父親的故居，與兄長李顯龍意見分歧，公開爭吵導致兄弟姊妹關係疏遠，也成為媒體焦點之一。

報導指出，在一個很少容忍異議的體系中，以廉潔聲譽而自豪的統治精英，鮮少受到如此徹底的譴責，尤其是受到自己內部人士的指控；李顯揚表示，人們需要看到新加坡彰顯、錯誤樹立表面的另一面，看看現實是如何。他還在報導中補充說，外界需更仔細地觀察新加坡作為有關軍火貿易、贓款、毒品資金和加密貨幣關鍵促進方的角色。

新加坡媒體聯合早報報導，星國政府答覆衛報時強調，李顯揚聲稱自己一家是「莫須有」迫害受害者的說法毫無根據，李顯揚夫婦沒有面對法律約束，他們可以自由返回新加坡。