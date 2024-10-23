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歐洲議會辯論最新挺台決議 批大陸威脅全球安全

中央社／ 布魯塞爾22日專電
歐洲議會大會針對將在24日投票的最新挺台決議進行辯論，絕大多數議員壓倒性地批評大陸威脅印太區域安全、打壓台灣國際空間，但仍有極少數表達不希望歐盟捲入印太緊張情勢。 歐新社
歐洲議會大會針對將在24日投票的最新挺台決議進行辯論，絕大多數議員壓倒性地批評大陸威脅印太區域安全、打壓台灣國際空間，但仍有極少數表達不希望歐盟捲入印太緊張情勢。 歐新社

歐洲議會大會今天晚間針對將在24日投票的最新挺台決議進行辯論，絕大多數議員壓倒性地批評大陸威脅印太區域安全、打壓台灣國際空間，但仍有極少數表達不希望歐盟捲入印太緊張情勢。

歐洲議會（European Parliament）新一屆期自7月開議後，24日將進行首個挺台決議的表決，主題是關於「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」。今天晚間各黨派議員先針對此議發言辯論。

首先由歐盟執行委員會（European Commission）執委施密特（Nicolas Schmit）代替出訪義大利的歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josef Borrell）發言，表達歐盟行政部門的立場。

施密特除了重申歐盟的「一個中國政策」、強調民主台灣與歐盟理念相近，表示密切關注南海、東海及台海升高的緊張情勢外，並指出「聯合國第2758號決議文只有短短150個字，裡頭沒有一字提到台灣，而是把蔣介石政權在聯合國的代表席位交給中華人民共和國」，因此執委會歡迎歐洲議會聚焦對此議題的辯論。

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）發言表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，大陸若想納入台灣，應該讓自己變得更有吸引力，包括停止壓迫香港人權、釋放維吾爾族異議人士，並停止打壓台灣參與國際組織。

歐洲議會新任「對中關係代表團」團長安格魯（Engin Eroglu）則呼籲大會對大陸升高的軍事挑釁展現團結一致的聲音，支持這個挺台決議也代表對印太區域傳達重要訊號，並希望執委會對大陸有更強硬的外交政策。

17日在歐洲議會議員沙龍主持卸任總統蔡英文歡迎會的議員萊克斯曼（Miriam Lexmann），今晚也發言指責大陸軍事演習為鄰近區域帶來威脅、破壞經濟穩定，與俄羅斯等極權國家密切合作也形成新的「邪惡軸心」。

屬於極右派黨團「歐洲愛國者」（Patriots forEurope）的葡萄牙議員柯利亞（António TangerCorrea）批評大陸以政治動機錯誤解讀聯合國第2758號決議，曾是駐北京外交官的他更呼籲歐盟睜開眼睛，看清大陸對區域和全球的嚴重威脅。

「歐洲愛國者」是親中的匈牙利總理奧班（ViktorOrban）在這一屆歐洲議會組建的新黨團。

強硬右派「歐洲保守與改革」（ECR）黨團議員卡明斯基（Mariusz Kaminski）則感嘆聯合國在1970年代通過2758號決議，原是為了和平穩定而給予中華人民共和國席次，但如今大陸卻支援俄羅斯侵略烏克蘭，忝為聯合國安理會一員。卡明斯基曾任波蘭內政部長。ECR黨團的領導人為義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）。

立陶宛籍的「復興歐洲」（Renew）黨團議員扎利馬斯（Dainius Zalimas）也強調台灣從來不是中華人民共和國的一部分，無論聯合國憲章或任何聯合國決議都不能強迫台灣人接受中華人民共和國政府，台灣人民擁有自決權。

事實上，從極左到極右，共24位發言的跨黨派議員幾乎一面倒批評大陸對台軍事演習、強調台灣在全球民主和供應鏈的重要性，並主張聯合國2758號決議不應成為阻礙台灣有意義參與國際組織的藉口。

不過也有像比利時的左派議員波騰加（MarcBotenga）質疑何須為50年前的聯合國決議辯論，並質問歐盟國家為何要派軍艦「到世界的另一頭」；波蘭的極右派議員布勞恩（Grzegorz Braun）批評挺台議員「把我們帶向與大陸的戰爭」。

對於大陸在台海軍演，這次歐洲議會有7個黨團提出各自版本的決議文，24日表決前尚待整合，不過除了左派的提案文僅輕輕表示對大陸的武力威脅感到「遺憾」，其他6個黨團版本則都嚴詞譴責大陸、要求歐盟更強化與台灣的關係。

中共 台海 歐盟 聯合國 蔡英文 議員

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