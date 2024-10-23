習近平會普亭 強調中俄情誼不變

大陸國家主席習近平昨抵達俄羅斯喀山出席金磚峰會，第一個行程就是與俄國總統普亭會晤，俄媒報導，習近平強調中俄關係風雨兼程砥礪前行，並稱堅信中俄世代友好的深厚情誼不會變、濟世為民的大國擔當不會變。

習近平在與普亭會晤的開場白中，以「敬愛的老朋友」形容普亭，他說這是今年兩人的第三次會面。

就中俄關係，他表示，回首走過的路，中俄關係風雨兼程砥礪前行，取得一系列開放性成果，探索出不結盟、不對抗、不針對第三方的相鄰大國正確相處之道。他說自己與普亭始終高度重視、牢牢把穩中俄關係前進方向，雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作、共贏精神，不斷深化和拓展全面戰略協作和各領域務實合作，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義做出重要貢獻。

就金磚合作機制，習近平表示這是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台、是推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的支柱力量。他強調這次峰會是擴員後的首次峰會，對推動大金磚合作具有重要意義。

普亭則提到，願意在多邊場合下加強與中國的協調，為的是實現真正的民主的國際化秩序。他並稱，兩國的關係是應該如何建立國家關係的典範，「俄羅斯和中國不斷加強在全球安全領域的協調」。

央視新聞報導，習近平專機進入俄羅斯領空後，俄國空軍戰機升空護航。專機抵達喀山國際機場時，俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼漢諾夫、共和國總理佩索申、喀山市市長梅特申和俄羅斯外交部高級官員在機場迎接。