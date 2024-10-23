習近平將會普亭 力推大金磚合作

大陸國家主席習近平昨（22）日抵達俄羅斯喀山，將出席金磚國家領導人第16次會晤。央視報導，當習近平的專機進入俄羅斯領空時，俄空軍戰機升空護航。預計習近平將在金磚峰會闡述推動「大金磚合作」的中國主張，提出以金磚合作引領「全球南方」國家團結。

金磚國家最初由巴西、俄羅斯、印度與中國大陸組成，2010年南非加入，2022年中方提議啟動金磚擴員進程，在2023年峰會後，邀請埃及、衣索比亞、阿拉伯聯合大公國、阿根廷與沙烏地阿拉伯等加入，但阿根廷撤回、沙國則暫緩。陸媒稱，目前有30多個國家已申請加入金磚合作機制。

央視報導，習近平抵達喀山時，俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼漢諾夫、共和國總理佩索申、喀山市長梅特申和俄羅斯外交部高級官員在機場迎接。

應俄羅斯總統普亭邀請，習近平於22至24日赴喀山出席金磚國家領導人第16次會晤。這次會晤是金磚「擴員」後首次舉行。習近平此行也預計和普亭會面，將是兩人今年第三度會面。

人民日報昨天發布署名「寰宇平」評論稱，面對更複雜嚴峻的國際形勢，「大金磚合作」正向作用充分顯現。對於促進世界多極化和「維護單極霸權」兩種力量的較量，面對經濟全球化和「逆全球化」兩種取向的碰撞，大金磚肩負更大責任。

文章稱，以金磚合作維護全球南方國家共同利益，推動全球治理架構更為均衡有效，是金磚國家的使命和傳統。並稱中國始終主張金磚國家展現擔當，為推動全球南方國家發展振興發揮引領作用。