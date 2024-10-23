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日大選 自民黨難過半
日本眾議院大選將在廿七日投開票，最新民調顯示，執政的自民黨恐失過半優勢，甚至加上執政夥伴公明黨也不確定能否過半。學者說，執政聯盟若丟掉選前過半優勢，首相石破茂恐遭究責。
日本眾院應選四六五席，過半數席次為二三三席，現任首相石破茂把執政聯盟能否過半視為大選「勝負線」。
執政聯盟在眾院解散前擁有二八八席，其中自民黨擁有二五六席單獨過半，公明黨擁有卅二席。不過這次大選後自民黨恐難保這種優勢。
日本中央大學教授中北浩爾指出，根據產經新聞十九日及廿日進行選情調查，自民黨僅得到約一九六席，執政聯盟加總約二一八席，無法過半。
共同社針對十九萬選民進行電話民調顯示，自民黨受到黨內派閥未依法申報政治獻金問題影響，陷入苦戰，難以單獨過半。
中北說，如果自公聯盟無法過半，可能必須跟在野黨合作，如果自民黨拿不到二百席，黨內可能出現究責總裁石破茂的聲音。
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