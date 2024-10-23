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金磚峰會 習近平與普亭在喀山舉行雙邊會晤
中國大陸國家主席習近平今天搭乘專機抵達俄羅斯，出席金磚國家（BRICS）峰會。據新華社，習近平在喀山與俄羅斯總統普亭舉行了雙邊會晤。
金磚國家峰會22至24日在喀山（Kazan）舉行。中國官媒新華社晚間報導，習近平抵達後與普亭（Vladimir Putin）舉行了雙邊會晤。
中國駐俄大使張漢暉稍早前透露，習近平和普亭將就雙邊關係、各領域合作以及國際和地區重大問題深入交換意見，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續行穩致遠，取得更大發展。
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