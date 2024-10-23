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金磚峰會 習近平與普亭在喀山舉行雙邊會晤

中央社／ 台北22日電
大陸國家主席習近平（左）昨抵達俄羅斯喀山出席金磚峰會，隨即與俄國總統普亭會晤，習近平強調中俄關係風雨兼程砥礪前行，深厚情誼不會變。（美聯社）
大陸國家主席習近平（左）昨抵達俄羅斯喀山出席金磚峰會，隨即與俄國總統普亭會晤，習近平強調中俄關係風雨兼程砥礪前行，深厚情誼不會變。（美聯社）

中國大陸國家主席習近平今天搭乘專機抵達俄羅斯，出席金磚國家（BRICS）峰會。據新華社，習近平在喀山與俄羅斯總統普亭舉行了雙邊會晤。

金磚國家峰會22至24日在喀山（Kazan）舉行。中國官媒新華社晚間報導，習近平抵達後與普亭（Vladimir Putin）舉行了雙邊會晤。

中國駐俄大使張漢暉稍早前透露，習近平和普亭將就雙邊關係、各領域合作以及國際和地區重大問題深入交換意見，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續行穩致遠，取得更大發展。

俄羅斯 習近平 蒲亭

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