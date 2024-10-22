梵中延長主教任命協議 義媒：無涉雙邊外交關係

教廷今天宣布續簽梵中主教任命協議，效期從2年延為4年。義媒報導，此一新進展並未使梵中自1951年斷裂的外交關係變得更緊密，中國也仍無意讓教廷在中國設立任何形式的駐處或據點。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）今天報導，梵中2018年9月22日簽署「主教任命臨時性協議」，在2020、2022年兩度續簽，但2年的效期被認為太短，且給外界「不穩定」的印象，因此梵中此次決定將續約的效期加倍延為4年。

報導指出，教廷並未透露，協議效期延為4年是中方或梵方所建議，但據了解，雙方最近談判是在1個月前展開，過程皆對外保密。

報導強調，將協議效期延為4年的新建議，最後獲得梵中雙邊高層同意，但這不代表雙邊「外交關係」更進一步。前中國領導人毛澤東1951年驅逐教廷外交官，自此梵中斷交，中國政府迄今不願讓教廷在中國設立「最低程度」的官方單位。

報導稱，教廷在香港以「考察團」（StudyMission）名義派駐，目前尚未關閉，但這似乎是中共當局「容忍而非樂見」的情況，因為在2017到2019年香港示威抗爭中，天主教會也被指控參與了活動。教廷擔憂警察或軍隊入侵，2019年將香港考察團的重要檔案搬到駐馬尼拉大使館，隨後又搬回羅馬的教廷機密檔案庫。

報導指出，儘管梵中關係暗潮洶湧，教宗方濟各仍不斷努力緩和，包括持續重申他想訪問中國；當某些天主教機構做出激怒中國的言行時，教廷國務院也向北京保證，其他單位不具有對話代表性。

報導舉例，去年4月中國未徵求教廷同意，單方面任命上海教區主教，引起梵中重大分歧，為消除摩擦，教宗方濟各去年7月追認同意了上海主教人事案；但值得注意的是，據教廷統計，迄今共有9個中國主教依梵中協議被任命，「上海主教並沒有被納入」。

報導指出，梵中逐步走向和解，引起美國、台灣憂慮，台灣擔心教廷會與中國建交，造成台灣在國際社會更加孤立；美國近期也不斷向教宗身邊的人「表達失望」，認為教廷若強化中國政權的道德合法性，會增加中國入侵台灣的風險。

報導引述，甚至有消息來源向台灣外交官警告，若中國願意，教廷可能馬上轉向中國建交，「那些人磨刀霍霍，當我們試圖奪刃阻擋，就會滿手鮮血」。

報導在結語指出，對教宗方濟各來說，與中國對話似乎是毫無商量餘地的戰略目標；因此不少人期盼，在未來4年之間，若這份臨時又不公開的梵中主教任命協議畫下句點，反對者可以少流些鮮血。