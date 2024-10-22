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剩5天！日本朝野領袖互批力道增 眾議院大選白熱化

中央社／ 東京22日綜合外電報導

攸關執政權的日本眾議院大選進入白熱化的最終階段，執政黨自民黨總裁石破茂用「宛如惡夢般」形容舊民主黨政府；立憲民主黨代表野田佳彥批自民黨政治獻金醜聞，雙方針鋒相對。

日本近年眾議院大選曾發生兩次政黨輪替，一次是當時的民主黨在2009年獲勝，另一次則是自民黨在2012年重返執政。

眾議院10月9日被解散後，第50屆眾議院大選將於27日投開票，1344人登記參選角逐465個席次。由於大選結果攸關執政權，會不會出現政黨輪替或由自民黨與公明黨繼續聯合執政成關注焦點。

眾議院應選465席，過半數席次為233席，不論是前首相安倍晉三、岸田文雄，還是現任首相石破茂，都把執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」。

執政聯盟在眾議院解散前擁有288席，其中自民黨擁有256席、公明黨擁有32席。不過，這種擁有過半數席次的執政優勢，很可能在這次大選後不再。

距大選投開票僅剩5天，包括共同社在內已有3份民調指出自民黨恐失去過半席次優勢，甚至加上公明黨也不確定能否過半。

共同社報導，石破今天在愛知縣岡崎市演說時坦承，「執政黨要（維持）過半數面臨非常嚴峻的狀況」。

談到野田佳彥曾擔任首相的舊民主黨政府時代，石破批評「（那段時間）日美關係瀕臨破裂，我們不能再選出連東日本大震災（311大地震）都無法因應的政府」。

報導指出，石破之所以提高批評在野黨力道的背後原因，可能是對無法鞏固重要的自民黨基本盤所產生的焦慮。

石破參加在豐田市舉辦的一場集會時，也用了前首相安倍晉三常用的「宛如惡夢般的民主黨政府」，強化團結支持群眾。

野田今天前往涉及自民黨內政治獻金醜聞的前議員所參選的埼玉縣選區說，自民黨對涉及政治獻金醜聞者的處分太過寬鬆，「我們要終止充斥金錢的政治」。

野田也批評「安倍經濟學」是失敗的經濟政策，「投資者獲利了，但勞工和地方沒有獲益，貧富差距更為擴大」。

日本 民主黨 自民黨

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