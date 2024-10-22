日本首相石破茂下鄉拉票 談地震話題稱台灣為「國家」
日本共同社報導，首相石破茂今天下鄉為眾議院大選拉票演說時，把台灣稱為「國家」（日文為国）。他在談到因應災害的重要性時說，「台灣，那裡也是地震很多的『國家』」。
報導指出，日本政府未承認台灣是「國家」（日文為国家），石破說法看似口誤。
石破在上任前的今年8月曾訪問台灣，並跟總統賴清德等人會談。中國將台灣視為本國領土，以統一作為目標。
日本第50屆眾議院大選10月15日公告，到27日投開票總計為期12天的選戰正式開跑，朝野各政黨主席這段時間都在街頭演說各自拉票。
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