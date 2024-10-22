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越南被傳有意加入金磚陣營 總理率團赴俄羅斯與會

中央社／ 河內22日專電
越南總理范明正 歐新社
越南總理范明正 歐新社

越南先前被傳有意加入金磚陣營，越南總理范明正23日將率團出席在俄國舉行的金磚國家峰會。越南官員表示，此行有助越南接觸到金磚的資源與市場，為越南的國家發展目標服務。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南外交部宣布，應俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）邀請，范明正（Pham Minh Chinh）23日至24日將率領越南高階代表團出席在俄羅斯喀山（Kazan）舉行的金磚國家峰會。

金磚國家（BRICS）2024年擴大陣容，包括埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國等國加入。而越南先前也被傳出有意加入金磚陣營，但越南官方被詢及時並未正面回應傳言。

提及范明正這次與會的意義，越南駐俄羅斯大使鄧明魁（Dang Minh Khoi）向官媒越通社（VNA）表示，這是一項重要的高層外交活動，重申越南一貫奉行獨立自主、多邊化、多樣化的外交政策，積極主動參與國際事務，是國際社會可信賴的夥伴和負責任的成員。

鄧明魁指出，這是金磚國家擴大陣容後的首次峰會，俄羅斯非常重視越南的出席。事實上，越南在2024年已受邀並參加了金磚國家的各級活動，涵蓋黨和國家層面的交流。

他說，范明正此行為越南與金磚國家的合作開闢新前景。首先，這是促進越南與金磚成員國及合作夥伴深化合作的契機，並讓越南能接觸到金磚國家的豐富資源和廣闊市場，為越南的國家發展目標服務。

鄧明魁並提到，許多東南亞國家協會（ASEAN）成員國也對不同程度地參與金磚國家表示興趣，這次峰會有4個東協國家領導人和代表參與。

越南與多個金磚國家成員國關係緊密，分別與中國、俄羅斯、印度建立了全面戰略合作夥伴關係。此外，中國目前是越南最大的貿易夥伴；俄羅斯是越南能源和石油的重要合作夥伴；越南與印度的合作也在各個領域蓬勃發展。

鄧明魁表示，范明正預計將與俄羅斯高階官員及大集團會晤。集中討論未來雙邊合作的大方向，並就具體問題進行交流，以解決兩國在經濟、貿易、能源、石油、科技、教育、文化等領域合作中的困難和挑戰。

俄羅斯 越南 金磚五國

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