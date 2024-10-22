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英王查爾斯三世訪澳 原住民與殖民歷史再受關注

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導
查爾斯三世（King Charles III）在雪黎貧民區雷德芬的國家原住民卓越中心會見原住民耆老。 路透社
查爾斯三世（King Charles III）在雪黎貧民區雷德芬的國家原住民卓越中心會見原住民耆老。 路透社

英國國王查爾斯三世今天前往澳洲雪梨都市原住民民權運動發源地雷德芬，接受煙燻儀式歡迎後，獲得原住民耆老擁抱。但在前一天，他於首都坎培拉卻遭一名原住民參議員喝倒采。

路透社報導，查爾斯三世（King Charles III）在雪黎貧民區雷德芬（Redfern）的國家原住民卓越中心（National Centre of Indigenous Excellence）會見原住民耆老，並在那裡獲得耆老魏爾希（Michael Welsh）擁抱。

一名女子介紹自己是「被偷走的一代」（StolenGeneration）一員，並向查爾斯三世表示：「歡迎來到這個國家。」「被偷走的一代」意指數十年前系統性地被從家人身邊帶走的原住民兒童。

但在一天前，查爾斯三世在坎培拉（Canberra）的國會大廈遭到無黨籍參議員、原住民運動者索普（Lidia Thorpe）喝倒采，她高喊不接受他對澳洲的主權，並要求他與原住民簽訂條約。

索普的抗議引發的反響不一，有些人稱讚她勇敢，另一些人則不同意她的和解方式。不過，這件事再度使澳洲的殖民歷史及其與原住民的關係成為焦點。

一名原住民社會運動者今天下午在雪梨歌劇院（Sydney Opera House）拒絕遵守警方指示繼續前進，遭警方逮捕，查爾斯三世稍晚抵達該地。

去年，澳洲一項關於原住民權利的修憲公投被否決後，圍繞原住民權利和澳洲殖民歷史的情緒變得激動。

查爾斯三世昨天被索普喝倒采前，在演講中提到澳洲經歷「漫長且時而艱難的和解之路」。

查爾斯三世今天隨後也前往參觀由他的慈善機構King's Trust Australia支持、位於格利伯（Glebe）的社會住宅計畫，並與在公共住宅長大的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）一同視察工地。

原住民 查爾斯三世 澳洲

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