稱「98排華暴動」未嚴重侵犯人權 印尼官員澄清發言

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部長尤斯里21日受訪時表示，1998年發生的暴動事件不構成嚴重侵犯人權，此言論一出引發爭議。他今天澄清說，這是指98暴動未發生種族滅絕或種族清洗，並強調政府會重新檢討98暴動事件。

印尼司法、人權、移民和社會事務統籌部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）剛上任就因發言惹議，他接受媒體訪問時表示，1998年發生的暴動事件並不構成嚴重侵犯人權行為，並指出近10年來印尼未發生嚴重侵犯人權事件。

「時代報」（Tempo）報導，尤斯里21日宣誓就職後表示：「嚴重的侵犯人權行為包括種族滅絕、種族清洗。這些行為可能發生在殖民時期，也就是20世紀60年代我們（印尼）獨立之初。」

尤斯里指出，即使侵犯人權，也不代表所有有關人權的犯罪都可以被貼上「嚴重侵犯人權」標籤，該聲明被視為否認了印尼國家人權委員會（HAM）過去確認12項嚴重侵犯人權的暴力事件的決定。

98暴動是指1998年5月13日至16日印尼雅加達、棉蘭、巨港、梭羅和泗水等城市，出現由暴徒發動的一系列針對華裔社群的屠殺，當時暴動持續約3天。

據印尼官方調查機構「聯合實情調查團」發布的報告，98暴動導致印尼華人共計1250人死亡、24人受傷、85名婦女遭到性侵和性騷擾。不過，根據若干人權組織的估計，遭到性侵的華裔婦女的數字應在千人以上。

尤斯里認為98暴動不構成嚴重侵犯人權的說法引發討論，許多印尼民眾在網路上轉貼相關報導，並對尤斯里的看法表示反對，而學界及人權團體也出現批評聲浪。

國際特赦組織印尼分會主任烏斯曼（UsmanHamid）表示，尤斯里對法律的理解不正確，並強調「政府官員不應發表有關人權的錯誤言論」。

印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）研究員尼基（Dominique Nicky Fahrizal）則表示，尤斯里看法錯誤且「扭曲事實」。

他告訴中央社：「作為司法、人權、移民和社會事務統籌部長，以尤斯里的背景和專業知識，應該呼籲政府處理和解決印尼這些嚴重侵犯人權的案件。」

尼基說，「只有這樣，這個國家才能擺脫歷史不公的重擔，並確保這項負擔不會轉嫁到未來的政府或年輕一代」。

印尼人權倡議者伊塔（Ita Fatia Nadia）指出，尤斯里的聲明顯示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）領導下的新政府，將抹去過去所有嚴重侵犯人權的行為。

她對中央社說：「它（新政府）將抹去國家人權委員會就過去嚴重侵犯人權行為所做的一切努力，特別是1998年的事件。」並說自己是前總統哈比比（B.J.Habibie）為調查98暴動而組成的「聯合實情調查團」的成員之一。

伊塔表示，當時「聯合實情調查團」提出有關被失蹤、綁架、華裔婦女遭性侵及迫害言論等共7個問題，而普拉伯沃所領導的部隊也參與其中，卻未承擔責任。

普拉伯沃在前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治期間，擔任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，掌握軍權，並參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，被指控侵犯人權及綁架民主派人士。但普拉伯沃至今仍否認這些指控，也未曾被正式起訴。

伊塔表示，尤斯里此時如此闡述98事件，「是要抹去現任總統嚴重侵犯人權的痕跡」，並指出「尤斯里的發言會讓98事件的受害者感到失望，且會害怕發聲而保持沉默，導致無法尋求真相」。

面對爭議，尤斯里今天出面澄清表示，他認為其說法遭到誤解，並重新說明所指的是98年並未發生與種族滅絕或種族清洗有關的事件。

「羅盤報」（Kompas）報導，尤斯里今天在總統府說：「我不清楚昨天所問的問題，如果是與種族滅絕或種族清洗有關，我可以確認這些事件並未在1998年發生。」

他強調，普拉伯沃政府致力重新檢討前幾屆政府關於1998年悲劇的建議和調查結果，其中包括前總統佐科威（Joko Widodo）承認該時期發生的嚴重侵害人權行為。

佐科威曾於2023年坦承過去發生數起大規模侵犯人權事件，其中包括1960年代反共大屠殺，及1990年代末期示威學生失蹤案，並對此深表遺憾。