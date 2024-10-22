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李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。路透
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。路透

衛報22日獨家報導，新加坡建國總理李光耀次子李顯揚逃離他聲稱的迫害活動後，已在英國獲得庇護。

李顯揚告訴衛報，他在李家分裂後支持在野黨，他父親建立的專制政權因而跟他反目。他說，「儘管新加坡經濟發達繁榮，卻有一個黑暗面，就是政府具有壓迫性。人們以為這是某種天堂，但並不是」。

李光耀長子李顯龍擔任總理時，與妹妹李瑋玲及弟弟李顯揚為了李光耀故居是否拆除公開鬧翻。李瑋玲日前過世，她生前與李顯揚一起指控胞兄李顯龍不當運用總理職權以及對新政府的影響力，遂行個人政治意圖。

李顯揚聲稱，在李顯龍統治下，當局對他「無端指控」，針對他跟妻兒提出一系列法律訴訟，這些官司「上升到我相信為了我的人身安全，我不應該繼續在新加坡生活的程度」。

新加坡金融體系近年來多次捲入國際貪腐醜聞，李顯揚表示，「人們需要擺脫新加坡的魯莽不實主張，看看現實是什麼樣子」。他指出，「世界有必要更密切注意，看看新加坡在軍火貿易、髒款、毒品資金和加密幣資金扮演的關鍵服務商角色」。

衛報在獨家專訪寫道，李顯龍就跟李光耀一樣，透過擔任國務資政持續確保影響力。控制的技術手段可能更細微，但人權觀察組織（HRW）仍將星國稱為「壓倒性的壓迫」。

現於英國正式成為難民的李顯揚同意HRW的看法，並向衛報表示，「可悲的是，新加坡拿出這個非常閃亮的門面，說我們在法治方面非常好，我們擁有發達的社會。然而，我們在核心保留這些壓迫措施，其中許多確實來自我父親擔任總理和英國殖民時期」。

李顯揚2020年加入在野的前進黨，他相信目前的指控具有政治動機，試圖摧毀他。李顯揚還表示，他一直是新加坡「非常廣泛的監視系統」目標之一。

李顯揚離開新加坡前往英國2年後，於8月獲得庇護，「我認為，這是承認新加坡一直在迫害我」。當記者問及李顯龍的角色時，李顯揚說，「依我看，在新加坡這樣受到嚴格控制的國家，沒有李顯龍的同意和默許，這樣的行動不可能發生」。

新加坡 李光耀 李顯龍

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