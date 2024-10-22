實習女醫遭性侵殺害…印度醫師絕食抗議17天 被害人父母懇求結束同意了
印度東部大城加爾各答8月發生1名女實習醫師遭性侵和殺害陳屍醫院，當地初級醫師（junior doctor）已進行17天絕食抗議。在被害人父母懇求下，醫師們今天中止這項抗爭。
路透社報導，抗議醫師也與以加爾各答為首府的西孟加拉邦（West Bengal）邦長班納吉（MamataBanerjee）見面，來針對他們的訴求施壓，包括改善公立醫院的安全和環境，以及為被害人伸張正義。這起案件引發外界檢視西孟加拉邦如何處理性犯罪事件。
1名女實習醫師8月9日被發現陳屍加爾各答的卡爾醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College andHospital），涉案的1名義警被捕。這起事件在8月和9月間引起印度全國各地多場抗議行動。
絕食抗議醫師的代表哈德爾（Debasish Halder）說：「他們（被害人雙親）表達了他們的擔憂，包括對於絕食初級醫師的健康情況，以及醫療照護服務停擺勢必影響數以百計的一般民眾。」
一些絕食醫師曾因嚴重脫水而住院。
抗議的醫師表示，班納吉今天會面時，對於他們所提訴求大部分同意。
哈德爾說：「我們要求正義及健康且安全醫療照護體系的這份運動，將會繼續下去。」他並表示，抗議醫師將追蹤班納吉保證和下令的變革進度如何。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言