實習女醫遭性侵殺害…印度醫師絕食抗議17天 被害人父母懇求結束同意了

印度東部大城加爾各答8月發生1名女實習醫師遭性侵和殺害陳屍醫院，當地初級醫師（junior doctor）已進行17天絕食抗議。在被害人父母懇求下，醫師們今天中止這項抗爭。

路透社報導，抗議醫師也與以加爾各答為首府的西孟加拉邦（West Bengal）邦長班納吉（MamataBanerjee）見面，來針對他們的訴求施壓，包括改善公立醫院的安全和環境，以及為被害人伸張正義。這起案件引發外界檢視西孟加拉邦如何處理性犯罪事件。

1名女實習醫師8月9日被發現陳屍加爾各答的卡爾醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College andHospital），涉案的1名義警被捕。這起事件在8月和9月間引起印度全國各地多場抗議行動。

絕食抗議醫師的代表哈德爾（Debasish Halder）說：「他們（被害人雙親）表達了他們的擔憂，包括對於絕食初級醫師的健康情況，以及醫療照護服務停擺勢必影響數以百計的一般民眾。」

一些絕食醫師曾因嚴重脫水而住院。

抗議的醫師表示，班納吉今天會面時，對於他們所提訴求大部分同意。

哈德爾說：「我們要求正義及健康且安全醫療照護體系的這份運動，將會繼續下去。」他並表示，抗議醫師將追蹤班納吉保證和下令的變革進度如何。

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