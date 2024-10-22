為泰黨遭檢舉受前總理戴克辛影響 泰國選委會立案調查

泰國新總理貝東塔上任後，選舉委員會接到多起檢舉案，認為貝東塔所屬的為泰黨和執政聯盟內的政黨受到前總理戴克辛影響，選委會決定成立調查委員會，貝東塔則表示不擔心調查結果。

今年8月14日屬於為泰黨（Pheu Thai）的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。8月16日國會選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

戴克辛叱吒泰國政壇多年，即使流亡海外仍深深影響著泰國政治的發展，他在去年8月返回泰國後，就是媒體的關注焦點，今年2月獲得假釋後，更四處拜訪支持者，相當活躍。

在貝東塔選上總理後，選舉委員會共收到6件檢舉案件，認為為泰黨和執政聯盟內其他6個政黨的運作受到戴克辛的影響，希望選委會調查此事。選委會18日決定成立調查委員會，並須在30天內提出調查報告和建議，提出報告的日期至多可以再延長30天。

例如其中一個案件是親王室的保皇派忠誠泰國人黨（Thai Pakdee）黨主席瓦隆（WarongDechgitvigrom），向選委會檢舉為泰黨運作受到戴克辛的影響。

瓦隆指出，8月14日戴克辛邀請執政聯盟內各政黨，包括為泰黨重要人物，赴他的住家討論新政府組成事宜；8月20日戴克辛公開表示，貝東塔不會兼任國防部長因為這樣負擔會太重。瓦隆並指出，戴克辛的公開談話也曾暗示民主黨（The Democrat）可能會加入執政聯盟。

泰國政黨法禁止任何非黨員人士影響或主導政黨運作，若違反規定，政黨最嚴重可能遭到解散的命運。

泰媒報導指出，貝東塔昨天被問及此事時表示她不擔心選委會的調查，戴克辛和各政黨領袖認識很久，他們見面總是會聊聊天，戴克辛也不可能主導每個政黨，因為各政黨都有自己決定事情的組織架構。

為泰黨副黨魁丘薩（Chousak Sirinil）表示，為泰黨已經澄清過很多次，也已經準備好配合選委會的調查，8月14日的會議不代表各政黨領袖缺乏獨立判斷的能力。