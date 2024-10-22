日本執政聯盟若丟過半席次 學者：石破茂恐遭究責

日本眾議院大選投開票倒數5天，共同社最新調查指出自民黨恐失去過半席次優勢，甚至加上公明黨也不確定能否過半。學者說，執政聯盟若丟掉選前過半優勢，首相石破茂恐遭究責。

日本眾議院10月9日被解散後，第50屆眾議院大選將於27日投開票，1344人登記參選角逐465個席次。由於大選結果攸關執政權，會不會出現政黨輪替或由自民黨與公明黨繼續聯合執政成關注焦點。

眾議院應選465席，過半數席次為233席，不論是前首相安倍晉三、岸田文雄，還是現任首相石破茂，都把執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」。

執政聯盟在眾議院解散前擁有288席，其中自民黨擁有256席、公明黨擁有32席。不過，這種擁有過半數席次的執政優勢，很可能在這次大選後不再。

●3家日媒民調 執政聯盟恐難維持選前優勢

根據朝日新聞在10月19日及20日針對全國約36萬名選民進行的電話與網路民調顯示，目前不確定執政聯盟能否維持過半數席次。

產經新聞與富士電視台10月19日及20日共同進行選情調查顯示，自民黨與公明黨執政聯盟獲得席次可能跌破半數。

共同社接著在10月20日和21日針對19萬選民進行電話民調，並結合採訪所得分析眾議院大選最終階段的情勢。

結果顯示，自民黨受到黨內派閥未依法申報政治獻金問題影響，從選戰起跑的10月15日起持續陷入苦戰，所獲席次有可能單獨跌破過半席次。

自民黨在289個單一選區中，目前居領先地位似乎已不到140個；加上比例代表選區的選情也很嚴峻，所分配到的席次有可能大幅減少。

至於解散前的最大在野黨立憲民主黨，在單一選區有可能斬獲100個席次，且在比例代表選區所分配到的席次也有可能增加。

解散前與自民黨合組執政聯盟的公明黨，將在大阪府及兵庫縣與維新會正面對決；在北海道第10選區等地，持續陷入苦戰。

日本中央大學法學部教授中北浩爾指出，產經新聞所做選舉最終階段調查結果，跟朝日新聞調查結果相近。朝日新聞給出的中間值是自民黨獲200席、公明黨25席，總計225席。

中北說，產經新聞的調查結果預測更加嚴苛，自民黨僅得到約196席，執政聯盟加總約218席。

他說，無論如何，朝日與產經兩媒體的結果都是執政聯盟加總席次跌破半數。僅管選戰開跑之際曾有分析認為自民黨很難單獨拿到過半席次，但加上公明黨後有機會過半，不過，目前可以看到對執政黨來說相當嚴峻的趨勢。

中北分析，如果大選結果是自公聯盟席次跌破半數，有兩點必須關注。其一就是執政黨要如何確保過半席次，就算讓前黨員恢復黨籍或追加提名，甚至邀無黨籍議員加入，仍可能無法確保足夠席次，所以可能必須要跟在野黨合作。

他說，其二是自民黨中央的責任問題，雖然要取代才剛贏得自民黨總裁（黨主席）選舉的石破有困難，但如果自民黨拿不到200席的話，「這樣的聲音（指黨內究責）可能就會出現」。

另一位學者、法政大學教授白鳥浩也說，「甚至可能爆發石破首相的責任問題」。

白鳥浩說，本來應該是希望藉由對石破就任後的期待及情緒高漲的感受贏得眾議院大選，為在自民黨內基礎薄弱的石破獲得向心力。

不過，他說，民眾對石破政府的期待減少及內閣成員以高齡男性為主等，讓外界認為石破內閣也不過就是「普通的自民黨內閣」，所以很難靠剛上任首相的「慶祝行情」贏得大選勝利。

●選情未見好轉 石破加強批評在野力道

讀賣新聞觀察到石破在街頭演說時，正加強批評在野黨的力道，研判背後原因可能是選情未見好轉的危機感。

石破10月21日在大阪市街頭演說時表示：「在野黨對自民黨極盡批評之能事，但他們想要在經濟、外交及防衛政策方面塑造什麼樣的日本？」

他接著在大阪府高槻市也強調：「什麼民主黨、什麼某某會，他們根本就不知道要打造什麼樣的國家，絕對不能把國家交給那樣的人們。」