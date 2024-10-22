海地黑幫攻擊太子港社區 釀至少2死、5000人逃難
海地民防局今天表示，幫派分子襲擊首都太子港（Port-au-Prince）社區，導致至少兩名女性喪生，其中一人懷孕8個月，並造成5000名民眾流離失所。
法新社報導，海地長期飽受幫派暴力之苦，而近幾個月衝突愈演愈烈，進一步加劇海地的人道、安全和政治危機。
根據提供給法新社的部分報告，這兩名女性是在太子港南部索利諾（Solino）地區黑幫聯盟Viv Ansanm底下數個幫派的攻擊事件中喪生。
民防局報告指出：「她們是在自己家中遇害。」報告也說有房屋和車輛被燒毀。
幫派自本月稍早以來鎖定太子港的幾個地區，今天下午持續在索利諾攻擊。
附近地區可見幫派縱火、燒毀房屋所冒出的陣陣濃煙。
幫派也攻擊市鎮埃斯特雷（L'Estere）一所學校，殺害一名家長並打傷了幾名學童。
根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）在9月底引述的數據，自1月以來，海地至少有3661人遇害。
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