無人機上戰場 大砲打小鳥太傷…軍火商投入巨資找剋星

小型廉價的無人機大量擴散，成為戰場上很難防備的攻擊手段，各國都在尋找具成本效益的克制之道。金融時報報導，包括美國RTX、歐洲MBDA，以及英國QinetiQ在內的防務公司正投入巨資，加快研發可穿透金屬、摧毀電子設備的低成本高功率雷射武器。英國國防部的DragonFire已取得進展。

今年稍早，英國和美國被迫以價值數百萬美元的飛彈，在紅海地區擊落青年運動（Houthi）所發射、用以攻擊貨輪的無人機，凸顯出「成本不對稱」的問題。

研究機構Rand Europe的國防研究員布萊克（James Black）說：「用100多萬美元的飛彈攔截擊落價值100美元或1000美元的無人機，從經濟角度而言不是永續可行之道。」

美國陸軍曾以高功率雷射在中東擊落無人機，被認為是重要里程碑。英國、法國、俄羅斯、中國大陸和南韓等國軍隊，都積極研發高功率定向武器。

根據金融時報，英國國防部的DragonFire雷射武器取得進展，將比原訂計畫提早五年於2027年部署在海軍艦艇。DragonFire能以每發10英鎊左右的價格向空中目標開火。精準度大概是能在1公里外擊中一枚一英鎊硬幣。

DragonFire背後是MBDA、QinetiQ和Leonardo三家公司150名工程師和科學家共同組成的團隊。原型機的額定功率輸出為50kw，射程保密。但它的使用可能受限，因必須在穩定的平台上操作，且有合適的電源供應和相對溫和的天氣條件，而雷射系統的建造成本高，並未真的省下很多錢。