僑委會訪大馬華社 徐佳青：台灣尊重多元族群文化

僑委會委員長徐佳青昨天訪問大馬華社強調，台灣已很清楚定位自己是一個移民社會，充分尊重與包容這個移民社會裡的多元族群文化，希望能夠代代傳承這種多元文化因子。

徐佳青19日抵達大馬，除出席馬來西亞留台校友會聯合總會成立50週年的文華之夜，也訪問巴生（Klang）的雪蘭莪金門會館、吉隆坡林連玉基金會等華人社團，另赴麻六甲（Melaka）、砂拉越（Sarawak）等地。徐佳青自就任委員長迄今第6度赴大馬訪問。

她昨天赴林連玉基金會感受華人為華教與爭取公民權運動座談表示，馬來西亞有多元文化、語言與族群，華人當年的打拚生存都是靠人民的自主能量，並非來自政府有任何形式的補助，這是非常不容易的事，華人一路以來要保存自己的語言文化，乃至爭取公民權，因此要讓下一代了解這段歷史。

徐佳青指出，從馬來西亞和台灣之間越來越多的緊密合作過程中，確實要從過去的歷史裡找到更多的力量和元素，讓年輕世代有被啟發的機會。

她分享說，台灣近50年來從威權社會走向多元文化發展，讓大家深刻感受在同一塊土地上如何讓不同族裔的人互相共榮發展，這段過程非常珍貴，對彼此都有很好助益。僑委會雖然以漢人為主，但也同樣重視各種族裔的代表性，希望能夠代代傳承多元文化因子。

徐佳青認為，在一個移民社會裡面，多元族群的文化都必須被尊重和包容，台灣目前有19種國家語言，其中除16種原住民語外，講閩南語的叫台灣台語、講客家語的叫做台灣客語、講中文的就稱為台灣華語。

她說，這19種國家語言讓大家可以有一個平等的機會。台灣已有越來越多來自越南、印尼、菲律賓等新的族裔，他們的後代只要從第二代開始想學什麼樣母語，台灣的教育系統都必須提供他們這樣的課程。

徐佳青強調，這一步路並不容易，台灣走了20多年之後才走到今天的地步。

林連玉（Lim Lian Geok）出生於1901年，是大馬的華文教育工作者與教育家，畢生致力於民族平等與國家進步，他將最寶貴的人生歲月奉獻給華文教育，曾被禠奪公民權付出巨大的犧牲和代價。