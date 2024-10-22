抗衡中國 美將領：在菲部署中程飛彈極其重要

美國將領表示，美國陸軍不久前在菲律賓北部部署的中程飛彈系統不僅「極其重要」，也讓美菲部隊有機會在亞洲群島環境下，針對運用這類重型武器的可能性進行聯合訓練。

美聯社報導，美國總統拜登政府持續加強印度太平洋的軍事聯盟以更萬全地抗衡中國，包括因應在台灣等亞洲熱點上可能會發生的任何衝突。菲律賓同樣致力於提升自身領土防禦力，特別是菲中去年起在南海緊張升溫。

中國向來強烈反對美國在亞洲部署更多戰鬥部隊，但對美國陸軍4月在菲律賓北部部署「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐）一事特別感冒，這是美菲軍隊聯合作戰演習的一環。

這套地基系統可以發射標準6型攔截飛彈（StandardMissile-6）和戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land AttackMissile）。

當被問及這套飛彈系統如何協助在菲律賓的聯合戰鬥訓練參與方時，美國陸軍第25步兵師指揮官伊凡斯（Marcus Evans）少將表示，「以整體來看，這讓我們有機會了解如何運用其性能，跟這個區域任何其他地方比起來，這裡環境有著十分獨特的挑戰性」。

伊凡斯在馬尼拉（Manila）接受美聯社採訪時表示：「去年，我們還透過高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）部署了遠程火力，並利用固定翼飛機在群島環境中移動它們。」海馬士是一款5噸重卡車，上頭載著可以擊中遠處目標的GPS導向飛彈。

伊凡斯說：「這些行動都極其重要，因為可開始在這個環境運作，更重要的是我們必須與在菲律賓的夥伴並肩努力，才能知道要如何將這些整合到他們的作業之中。」

泰風武器系統原本上個月就應透過飛機撤離菲律賓，不過3位菲國安全官員近期告訴美聯社，儘管中國發言示警，美菲仍已同意將這套系統無限期留在菲國北部，以提升嚇阻力。

這3位菲國官員因為未獲授權公開討論敏感的美國飛彈部署議題，因而婉拒具名發言。