秘魯前總統托雷多收賄3500萬美元定罪 判逾20年徒刑
秘魯前總統托雷多（Alejandro Toledo）被控收受巴西營建巨擘奧德布雷契（Odebrecht）的賄賂，今天遭判處20年又6個月有期徒刑。
路透社報導，巴西這樁牽連美洲多國的「洗車行動」（Car Wash）貪腐案，在秘魯是首次高調定罪。
78歲的托雷多為經濟學家，擁有美國史丹佛大學（Stanford University）博士學位，2001年至2006年間擔任秘魯總統。
根據檢方說法，托雷多被控收受奧德布雷契3500萬美元賄賂，讓這家公司取得一項跨國公路修建合約，這條公路連接秘魯南部海岸與巴西西部的亞馬遜地區。
在長達1年的審判過程中，托雷多否認洗錢和共謀的指控。
奧德布雷契（現已更名為Novonor）2016年坦承為了取得公共工程合約，向十幾個國家官員行賄，成為拉丁美洲最大貪腐醜聞的核心。
托雷多上週以正在抗癌為由，請求法院讓他在家中服刑。
托雷多自去年以來一直被關押在秘魯首都利馬（Lima）一座小型監獄中，他的判決是在獄中一個房室裡宣布。
秘魯當局先前因托雷多涉案而要求將他引渡回國，他後來於2019年在美國被捕。
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