比總統薪水還高？阿根廷改造稅務局狂砍高官月俸 估年省2億元

阿根廷政府21日下午緊急宣布解散聯邦稅務管理局（AFIP），成立新機構稅收和海關局（ARCA）。總統發言人阿多尼指出將縮減34%現有組織規模，預計每年節省64億披索（約新台幣2億元），改善過往腐敗的海關稅務形象。

根據總統府的新聞稿，稅收和海關局（ARCA）將提升效率並減少官僚主義，計畫解雇3155名在前政府期間不當招募的員工，約占15%現有員工人數。同時，政府將取消高層主管的階級薪酬帳戶，大幅削減高階職位的薪資。

聯邦稅務管理局高層的薪資水平甚至高於現任總統米雷伊（Javier Milei），這些高層官員原月薪高達3200萬披索（約新台幣104萬元），將調降至400萬披索。

阿根廷聯邦稅務管理局成立於1996年，整合了國家稅務局（DGI）、海關總署（DGA）和國家社會保障局（INPS），負責徵稅、管制進出口以及監督企業稅務計畫和義務。

阿多尼（Manuel Adorni）強調，聯邦稅務管理局多年來一直充當「政治金庫」，並被用於迫害許多阿根廷人進行不公正的追查。他指出，解散聯邦稅務管理局是米雷伊總統在2023年12月就職典禮上所承諾的改革之一。

阿多尼表示，阿根廷的財政貪婪已經結束，屬於每個阿根廷人的財產，理應由自己掌控，不該受到任何政府機關的干預。任何國家官員都無權干涉阿根廷人如何管理他們的財產。

阿根廷總統米雷伊也在社交媒體上表達支持這項決議，並寫下「拜拜AFIP」。