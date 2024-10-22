阻俄野心 德國成立波羅的海北約海軍指揮中心

德國今天在波羅的海港市羅斯托克（Rostock）啟用新的北大西洋公約組織（NATO）海軍指揮中心，目的在俄羅斯侵略烏克蘭之際強化波羅的海地區的防禦準備。

法新社報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）表示，由德國領導的波羅的海指揮官特遣部隊（Commander Task Force Baltic），將「做好在和平、危機和戰爭時期指揮海軍行動的準備」。

佩斯托瑞斯在開幕式上表示：「在俄羅斯持續侵略我們周邊鄰區的背景下，波羅的海地區的重要性變得更加明顯。」

這個位於羅斯托克的北約海軍指揮中心，將由1名德國海軍上將領導，以及其他11個北約國家人員負責運作。

德國聯邦國防軍表示，此中心的目標是「協調波羅的海地區海軍活動」，並提供北約「波羅的海地區全天候的海事局勢圖」。

參與這項計畫的國家包括芬蘭和瑞典，這兩國在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後加入北約。

德國情報首長上週預測俄國將很可能在2030年前有能力對北約發動攻擊，並指控俄國加強對西方國家的間諜和破壞活動。

佩斯托瑞斯說：「在德國和歐洲，我們目睹俄羅斯以多種方式侵略，例如網路與混合威脅，這些威脅持續模糊和平與戰爭之間的界限。」

他說：「這就是為什麼我們必須確保俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會為所欲為。我們必須保衛自己，盡一切努力支持我們在北約東翼的夥伴。」

新的指揮中心將擁有180名人員，包括英國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、波蘭和瑞典的代表。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也指責蒲亭以「混合手段」針對德國，並說「我們一次又一次地看到很多很多的例子」。

貝爾伯克在柏林與北歐國家外長舉行會談後，強調德國周邊水域的關鍵管線與電纜需要更好的保護，因為其中有些航行的船隻「實際上不應該出現在那裡」。