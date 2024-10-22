澳洲將向美軍購逾1500億 買遠程飛彈強化嚇阻力

澳洲今天表示，將與美國簽署70億澳元（約新台幣1524億元）的軍購協議，為海軍採購SM-2 IIIC和SM-6遠程飛彈，以強化澳洲的空防和飛彈防禦力量。

澳洲海軍8月在夏威夷與美國舉行演習時，從一艘船艦上試射了雷神公司（Raytheon）「標準6型」（SM-6）飛彈。

SM-6飛彈是美國武器庫中最先進的海軍防空飛彈，具備反彈道飛彈、反水面艦、防空等多用途打擊能力。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，SM-6飛彈將部署在海軍的荷巴特級（Hobart）驅逐艦和未來的獵人級（Hunter）護衛艦上。

馬勒斯在聲明中說：「標準6型和標準2型Block IIIC飛彈將使我國海軍得以遠程打擊海、陸、空目標，並提供終端彈道飛彈防禦力量，以及強化澳洲國防軍（ADF）保護人民及其利益的能力。」

馬勒斯在今天的聲明中說，澳洲正透過迅速增強海軍遠程打擊能力來提升嚇阻力。澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，澳洲正面臨「第二次世界大戰以來最複雜的地緣戰略環境」。

澳洲和美國正致力升級澳洲北部與西部的基地，比起首都坎培拉，這些基地更接近可能與中國在南海發生衝突的引爆點。