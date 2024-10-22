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全日空客機窗戶「在高空龜裂」 折返大阪伊丹機場
日本全日空（ANA）一架國內線客機昨天從大阪伊丹機場起飛後，駕駛艙窗戶在距離地面6400公尺的高空出現龜裂，飛機因此折返大阪伊丹機場，機上66人全數平安。
關西電視台報導，這架編號全日空551號的班機昨晚8時20分左右從大阪伊丹機場起飛前往鹿兒島機場，不料飛越岡山市上空時駕駛艙右側的窗戶龜裂，因此折返起飛機場，並在當天晚間9時7分正常降落。
這架飛機的機型為龐巴迪公司（Bombardier Inc.）DHC-8-402，機上當時有62名乘客加上4名機組員，無人在這起事件中受傷。
國土交通省大阪航空局大阪機場事務所正在釐清這起事件的原因。
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