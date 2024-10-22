巴西總統腦受傷取消參加金磚峰會 避開尷尬

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）19日在家跌倒導致輕微腦出血，他決定取消赴俄羅斯參加金磚國家（Brics）峰會，讓魯拉避開巴西面臨是否接納委內瑞拉和尼加拉瓜加入金磚國集團的尷尬境地。

現年78歲的魯拉19日在首都巴西利亞總統官邸晨曦宮的浴室裡摔倒，導致後腦枕葉受傷，被送入敘利亞黎巴嫩醫院，院方評估情況並不嚴重，但作為預防措施，魯拉的醫生卡里爾（Roberto Kalil）建議魯拉不要長途旅行。

金磚國家峰會10月22日至24日於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，成員包括俄國、巴西、印度、中國、南非、埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國。

魯拉原定20日前往俄羅斯的行程被取消後，將透過視訊會議參加金磚國家峰會。

根據巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家克魯茲（Valdo Cruz）認為，魯拉未能親自前往俄羅斯出席峰會，讓他避開可能面臨的尷尬境地。

因為委內瑞拉和尼加拉瓜這2個左派極權國家都要求加入金磚國家，如果魯拉同意他們加入，即使屬於「夥伴國家」的範疇，也可能招致西方民主國家批評魯拉。

金磚國家成立於2009年、魯拉總統第2任期內，巴西與俄羅斯、中國和印度一起組成一個新興國家集團，旨在宣導全球治理改革並在新興國家之間建立合作措施。

後來南非、埃及和沙烏地阿拉伯等其他國家也加入這一行列，各國團結進行全球治理改革，但他們在政治和經濟問題上的想法並不盡相同。

為繼續擴大金磚國家，集團現在將討論另外10個夥伴成員的加入。

克魯茲指出，俄羅斯建議將尼加拉瓜和委內瑞拉納為夥伴國家，可能讓魯拉為難：若接受委內瑞拉作為合作夥伴，可能被解讀為默許總統馬杜洛（NicolásMaduro）聲稱選舉勝利。這是巴西政府沒有也不會做的事情。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與魯拉曾是盟友，但近年分歧擴大。魯拉7月曾表示，對方不接聽電話，8月初巴西和尼加拉瓜互相驅逐大使，但巴西外交部稱，此舉乃基於對等原則，不代表2國斷絕外交關係。