日本歐盟將簽署安保防衛夥伴協定 劍指中國

歐盟（EU）成員組成的理事會昨天決定將與日本簽署「安全保障暨防衛夥伴」協定。歐盟外交與安全政策高級代表（相當於外長）波瑞爾預定11月上旬訪日，屆時將簽署協定。

日本共同社報導，日本與歐盟11月上旬將簽署的「安全保障防衛夥伴」協定內容涵蓋海洋安全保障合作等。日本與歐盟外交相關人士表示，波瑞爾（JosepBorrell）11月上旬訪日期間將簽署此協定。

波瑞爾將在東京與日本外務大臣岩屋毅舉行首度的日本歐盟外長戰略對話。

報導說，歐盟對於中國擴大海洋行動引以為憂，希望能與共享自由民主價值觀的日本深化合作。

該協定的草案指出，歐洲與印度太平洋地區在地緣政治、安全保障領域方面是相互依存的，雙方將新成立局長級的「安全保障暨防衛對話」，每年舉行。此外，日本自衛隊與歐盟海軍部隊將實施聯合訓練、以及包含第3國在內的聯合演習等。

雙方有關促進國防產業資訊、機密情報交換的情報保護協定，將明載「尋求可交換情報的可能性」，此外，雙方將共同研擬有關軍力的假訊息散播等「混合威脅」的對策，並在裁減核武、核武不擴散方面進行合作。

報導說，日本與歐盟在2023年的定期領袖協商時，針對雙方發展安保合作達成協議，同意創設外長級戰略對話。

日本外務省（外交部）新聞稿表示，昨天下午，岩屋與波瑞爾舉行了約15分鐘的電話會談。波瑞爾在電話中一開始祝賀岩屋就任外務大臣。

對此，岩屋表示，日本與歐盟是維持及強化依據法治的自由開放國際秩序、共同處理國際社會課題的戰略夥伴，將與波瑞爾密切合作。

岩屋和波瑞爾都認為，日本與歐盟目前是史上關係最鞏固的時候，在安全保障等廣範圍的領域上，日本與歐盟將深化合作。

岩屋和波瑞爾也確認了歐洲、大西洋與印度太平洋的安全保障是不可分的，有關印太地區的安全保障局勢、烏克蘭及中東的局勢，日本與歐盟將密切合作。