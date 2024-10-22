日媒民調：眾院大選執政聯盟兩黨合計可能不過半

日本第50屆眾議院大選27日投開票，產經新聞與富士電視台聯合選情調查顯示，聯合執政的自民、公明兩黨獲得席次可能不過半，屆時包含聯合政府重組在內，大選後政壇難免現紛擾。

本屆眾議院選舉應選465席，包括單一選區289席及比例代表制176席，過半數席次為233席。

產經新聞報導指出，選民對於自民黨派閥「小金庫事件」的反彈未歇，首相石破茂是在有覺悟眾議院席次會減少的情況下而於本月9日決定解散眾議院，但他不認為大選結果是聯合執政的自民黨與公明黨合計無法拿下過半席次。

石破今天在大阪府寢屋川市街頭助選時疾呼說：「選情嚴峻，日本維新會、立憲民主黨究竟想打造什麼樣的政權呢，大家都不清楚這些黨的外交、安全保障、社會福利、農業政策是什麼？」

石破強調：「一定能守護日本國獨立性的，唯有自民黨與公明黨的聯合政府。」

中央社記者今天傍晚到東京都15區（江東區）採訪，看到被喻為選戰「吸票機」的自民黨選舉對策委員長小泉進次郎在為25歲的候選人大空幸星助選，現場聚集許多高齡者及婦女。

聲音沙啞的小泉表示，這次選戰他為了幫大空助選，3度來到江東區。此話一出民眾歡呼，但小泉說：「來3次並非好事，是代表選情告急。」

自民黨與公明黨加起來未能取得過半席次的情況，還不致於會出現政權輪替的情形。立憲民主黨席次可能增加，但距離拿下過半席次還很遠，在眾議院大選後召開特別國會的首相指名選舉時，難以想像在野黨將一致投票給立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥。

日本維新會的政治理念與立憲民主黨明顯不同，共產黨這次則於142個小選區推出候選人與立憲民主黨競爭。

不過，聯合執政的自民黨及公明黨如果在眾議院未能拿下過半席次，政權運作將受阻，因此，自民黨幹事長（黨秘書長）森山裕昨天於日本放送協會（NHK）的節目說：「考慮擴大聯合執政的框架」。自民黨將與擁有同樣政策、想國家發展努力的政黨進行協商。

森山裕並未說明將找什麼特定的政黨協商。自民黨內有人認為，要新找聯合執政夥伴的話，可能是找在修憲方向相近的維新會或國民民主黨，但這兩黨對於自民黨的政治改革態度持批判看法，要協商共組聯合政權似乎有困難。

這次眾議院大選，石破自己立下的「勝負線」是「自公兩黨合計拿下過半席次」，如果未達此勝負線的話，自民黨內可能逼宮聲浪強，尤其是很多位前眾議員這次大選未能受到自民黨提名，或是被禁止在比例代表選區重複候選的自民黨舊安倍派前議員，反彈勢必強烈。

產經新聞與富士電視台的選情調查顯示，本屆眾議院大選（包含小選區與比例代表），在小選區方面，自民黨舊安倍派候選人選情居劣勢的情況明顯，很可能眾議院逾50名舊安倍派勢力將敗選。

有自民黨幹部指出，不致於出現對石破逼宮的情況，但聯合執政的公明黨會擔心明年夏天的參議院選舉及東京都議會選舉，或許在選前就要求首相換人做。