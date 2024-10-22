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習今出席俄金磚峰會 將會普亭

聯合報／ 記者賴錦宏、編譯茅毅／綜合報導

中國大陸外交部宣布，國家主席習近平應邀於廿二至廿四日赴俄羅斯喀山出席金磚國家高峰會。中國駐俄大使張漢暉表示，習近平將與俄國總統普亭會晤，就雙邊關係、各領域合作及國際地區重大問題交換意見。這將是兩人今年第三度會面。

今年是中俄建交七十五周年。張漢暉說，這次金磚國家領袖第十六次會晤，是金磚擴員後的首次領袖會晤，也是俄方今年規模最大和層級最高的主場外交盛會，中方對此高度重視。中俄領袖將推動兩國新時代全面戰略協作夥伴關係行穩致遠，取得更大發展。

張漢暉並說，習近平和普亭至今會晤達四十四次，普亭是習近平見面次數最多的外國元首。兩人每次就雙邊關係、國際形勢和全球治理等戰略問題深入溝通，建立高度互信的工作關係，並結下深厚真摯的個人友誼。元首外交在兩國關係中扮演舉旗定向的關鍵性及決定性作用。

美聯社與法新社報導，這將是俄國前年侵烏以來，普亭在其國內主持的最大規模峰會。他想藉機向美國及歐盟展現，西方近兩年多來孤立俄國的企圖已失敗，無法將其排除在全球舞台之外，莫斯科仍有夥伴盟友。克里姆林宮也將這次峰會的召開視為一大外交勝利，希望將金磚國家發展為能挑戰西方霸權的國際組織。

柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士指出，俄國如意算盤是，若創建一個有中、俄、印度、巴西、沙烏地阿拉伯，還有許多美國至關重要夥伴國參與的平台，那美方將不願制裁此一平台。

俄羅斯 普亭 習近平

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