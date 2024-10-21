軍演後 美中程導彈系統順便部署在菲律賓

美國「颱風」導彈系統本應在軍演後於今年9月撤出菲律賓。儘管中國對此表達了憂慮，美菲雙方仍決定將該導彈系統無限期留在菲律賓北部。

美國一位將官周一（10月21日）表示，美軍最近在菲律賓北部部署中程導彈系統「極其重要」，這樣，美菲兩國部隊得以在亞洲島嶼上進行操作此類重型武器的聯合訓練。

中國強烈反對美軍在亞洲增加軍事實力，對美國陸軍今年4月在菲律賓北部部署「颱風」導彈系統尤其警覺。

「颱風」是具備中程能力的陸基飛彈發射系統，可搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈和「標準六型」（SM-6）飛彈。今年4月的美菲軍演時使用了這一系統。

部署在夏威夷的美軍指揮官埃文斯（Marcus Evans）少將表示，「我們將有機會了解如何操作這一武器。這裡的環境構成巨大的挑戰，在整個地區都是獨一無二的。」

埃文斯少將還提到，去年部署的海馬斯（HIMARS）遠程導彈系統通過飛機在島嶼環境中進行調動，導彈發射器裝在卡車上，發射帶有GPS的制導導彈，能夠打擊遠距離目標。

拜登政府致力於加強印太地區的軍事聯盟，旨在更好地應對中國，尤其著眼於台海衝突。去年，菲律賓同中國在南海的爭端開始升級，此後，菲律賓加強了領土防禦。

「颱風」導彈系統本應於今年9月撤出菲律賓，但3名菲律賓安全官員最近告訴美聯社，儘管中國表達了強烈不滿，美菲雙方仍同意將該導彈系統無限期留在菲律賓北部，加強威懾力量。

（美聯社等）

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