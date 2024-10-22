金磚國峰會 俄羅斯登場

金磚國家第16次峰會將於22~24日在俄羅斯喀山登場，是金磚擴大後舉行的首次領導人會議。外界認為，俄國總統普亭將藉此展現，該國雖遭西方制裁，卻仍獲國際社會接納，且是金磚的重要領導國。俄羅斯表示，32國確認會指派代表參與，其中逾20國的領袖將親自出席。

卡內基俄羅斯歐亞中心主管陳寒士（Alexander Gabuev）說，對普亭而言，峰會能顯示西方孤立之舉失敗，也能昭告海內外，俄國是這個金磚的領導者，將終結西方主導。克林姆林宮並能與印度和中國大陸，商討擴大貿易，避開西方制裁，以支撐國內經濟。

金磚國家的初期成員包括巴西、俄國、印度、中國大陸、南非，這五國的國內生產毛額（GDP）總值，已在2021年超車七大工業國集團（G7）。金磚又近來納入埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國。據彭博預測，若計入這幾個新成員，金磚經濟規模將在2040年躍居G7的兩倍，占全球GDP的44%。